Audi Sport komt volgend jaar met eerste elektrische RS

Audi Sport brengt in 2021 een sportieve RS-versie uit van de e-tron GT. Ook wordt verwacht dat het volgend jaar een elektrische R8 aan het modelgamma toevoegt.



Audi brengt steeds meer volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt en dus wordt het hoog tijd dat ook Audi Sport omgaat. In plaats van kloeke zes- en achtcilinders presenteert de sporttak komend jaar een krachtige e-tron GT. Geheel elektrisch dus. Met de Porsche Taycan in de gelederen heeft het Volkswagen-concern in ieder geval een blauwdruk klaarliggen hoe zo’n sportieve elektrische auto er uit kan komen te zien.



Elektrische R8

Nadat de e-tron GT in RS-jasje ten tonele verschijnt, komt er waarschijnlijk ook een elektrisch aangedreven variant van de huidige Audi R8 op de markt. Naar het schijnt wordt de volgende generatie alleen als e-tron leverbaar, dus een R8 met stekker zou een goed voorproefje zijn. Audi Sport komt binnen afzienbare tijd ook met plug-in hybride varianten van een aantal van haar RS-modellen.

De vierwielaangedreven e-tron GT krijgt mogelijk een vermogen van rond de 600 pk mee en één elektromotor op elke as. Een actieradius van 400 kilometer lijkt haalbaar, net als een sprint van 0-100 km/u in dik drie tellen.