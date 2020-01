Audi plust wereldwijd en doet het goed in Nederland

Audi verkocht het afgelopen kalenderjaar 1.845.550 nieuwe auto’s en dat betekent een kleine groei. In Nederland scoorde het merk met de vier ringen echter heel goed, met dank aan de e-tron.

Wereldwijd verkocht Audi 1,8 procent meer auto’s in 2019. Vooral in China ging het Audi voor de wind, want daar werden liefst 690.083 modellen verkocht, gelijk aan een groei van 4,1 procent. Andere belangrijke merken voor de Duitsers waren de VS (224.000 stuks) en het thuisland (271.613 stuks). In Europa pluste Audi 3,5 procent.

Audi e-tron

In Nederland bracht Audi bijna 16.000 nieuwe Audi’s aan de man en dat was een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bijna een kwart van het totaalaantal – 4.000 exemplaren dus – luisterde naar de naam e-tron. Vooral in de laatste maanden van 2019 verkocht de elektrische SUV van Audi zeer goed, met dank aan de verscherpte bijtellingsregels per 1 januari 2020.

SUV-mania

Wereldwijd zag Audi de vraag naar SUV’s gigantisch toenemen. Bijna de helft meer hoogpotigen verkocht het. Vooral de Audi e-tron en Audi Q8 deden het goed. Naar eigen zeggen is de e-tron marktleider in Duitsland, Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk.