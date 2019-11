Audi e-tron Sportback komt in twee smaken

Audi presenteert de nieuwe Audi e-tron Sportback als 55 quattro en 50 quattro. De topversie is goed voor 465 kilometer aan rijbereik en 408 pk aan vermogen.



De 4,90 meter lange Audi e-tron Sportback is het tweede volledig elektrische model in de nieuwe e-tron-lijn. Het is een SUV met coupé-daklijn die komend voorjaar de showroom binnen rijdt. Audi lanceert diverse versies van de e-tron Sportback, maar de krachtigste variant moet 446 kilometer ver reiken op één acculading. Het vermogen komt uit – indien de boost-functie meespeelt – op 408 pk. Opvallende gadget: de digitale matrix LED-koplampen. Het verlichtingssysteem bestaat uit één miljoen microspiegels, die tot 5.000 maal per seconde kunnen bewegen. Ze kijken dus steeds de richting op die de auto opgaat, maar het maakt ook animaties op muren of ondergrond mogelijk. Een handige manier om te communiceren met andere weggebruikers. De digitale buitenspiegels die we al kennen van de eerste e-tron zijn ook weer terug.

Boost

Op het moment dat de boostfunctie niet wordt geraadpleegd komt het vermogen van de Audi e-tron Sportback 55 quattro uit op 360 pk. Twee elektromotoren zijn aan boord die elk één as aandrijven. In 6,6 tellen sprint de SUV Coupé van nul naar honderd, maar in de boost-functie kan dat nog bijna één seconde sneller. Snelladen kan met 150 kW gelijkstroom. Als je zo’n snellaadpunt tegenkomt, dan is de accu in een half uur voor 80 procent vol.

50 quattro

De instapversie is de Audi e-tron Sportback 50 quattro met 313 pk. In 6,8 seconden sprint je er mee van 0-100 km/u en de actieradius bedraagt 347 kilometer. Snelladen kan met 120 kW gelijkstroom.

Binnenin

In het interieur valt op dat de daklijn 20 mm minder binnenruimte geeft dan in de e-tron. Krap is de Sportback echter niet, want tot 1.655 liter aan bagage kan mee. De dashboardmetertjes zijn digitaal en een head-up display staat op de optielijst. De Audi e-tron Sportback wordt gebouwd in Brussel.