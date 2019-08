Audi A1 citycarver: A1 Sportback met offroad-looks

Audi voorziet wel vaker modellen van een offroad-looks, het noemt ze dan ‘allroad’. Voor de flink stoerdere Audi A1 Sportback bedenkt het nu een nieuwe naam: de citycarver.

Drukke tijden voor Audi. De Audi Q3 Sportback is nog met net onder het doek vandaan getoverd en de volgende variant op een bestaand model staat op stapel. Want ook de Audi A1 Sportback krijgt er een broertje bij in de vorm van de A1 citycarver.

Stoer uiterlijk

De A1 citycarver staat om te beginnen vier centimeter hoger van de grond, want hem gelijk al een offroad-looks meegeeft. Ook leent het de grote, achthoekige matzwarte Singleframe honingraatgrille van de Audi Q SUV-modellen. Voor een nog wat stoerder voorkomen zijn eveneens twee inkepingen in de neus net onder de motorkap aangebracht. De nieuwe Audi A1 Sportback heeft daar één sleufje meer. Audi voorziet de A1 citycarver verder van een roestvrijstaal-kleurige bodembescherming, een dakspoiler en opvallende wielkasten en bumpers.

Epic

De orderboeken van de Audi A1 citycarver gaan over een week of twee open, waarna de auto vanaf de herfst de showroom inrijdt. Dat doet hij uitsluitend als ‘epic’, dus met 17-inch lichtmetalen velgen, cruise control, multifunctioneel stuurwiel, Audi virtual cockpit en LED achterlichten. Audi laat klanten van de A1 citycarver kiezen uit negen carrosseriekleuren, waarbij je het dak in het contrastkleur zwart of grijs laat uitvoeren. Voor het interieur gelden kleuraccenten in mint, koper, oranje of grijs.