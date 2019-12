Aston Martin DBX richt vooral op Amerikaanse en Chinese consument

Aston Martin wil met de DBX weer winst maken. Vooral Amerikaanse en Chinese kopers verwacht het over te halen te kiezen voor haar ‘levensreddende’ SUV.

Aston Martin is druk bezig met de toekomst. Zo is het in gesprek met nieuwe investeerders én kan het niet wachten op de uitrol van haar eerste SUV: de DBX. De hoogpotige Brit moet namelijk de huidige verliezen omzetten naar mooie winsten. Volgens topman Andy Palmer wil het merk 4.000 tot 5.000 DBX-en op jaarbasis verkopen. Momenteel verkoopt Aston Martin 6.000 tot 6.500 auto’s per jaar. Ook van de nieuwe Vantage Roadster (2020) en de Vanquish (2021) verwacht het veel.

SUV populair

Dat Aston Martin de hoop heeft gevestigd op de DBX is niet zo gek. Een luxe SUV is enorm populair. Volgens de Britten heeft meer dan 70 procent van haar klanten nu al een SUV in de garage staan. Het doel is ze uit hun hoogpotige Porsches en Range Rovers te laten stappen en in de DBX. En Aston Martin denkt dat vooral Chinezen en Amerikanen hun SUV willen kopen. Niet voor niets was de onthulling in Beijing en Los Angeles.

Hybride aandrijving

De DBX krijgt een 550 pk sterke 4,0-liter V8 van Mercedes-AMG aan boord. De kans is groot dat er op termijn een hybride versie komt, maar of dat ook een plug-in is, lijkt nog niet zo zeker. Topman Palmer heeft al laten weten dat hij niet een groot fan van plug-in hybrides is, omdat ze gewicht en complexiteit toevoegen aan een auto. De Aston Martin DBX weegt immers nu al 2.245 kilo.