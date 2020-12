Apple kon Tesla kopen voor een appel en een ei, maar deed dat niet

Tesla kopen voor circa 60 miljard dollar; dat buitenkansje had Apple een paar jaar terug. De techreus weigerde echter een eerste gesprek en zag zo de ‘deal van de eeuw’ in vlammen opgaan.



Je zou het op basis van zijn tweets vol bravoure niet zeggen, maar ook Tesla-topman Elon Musk twijfelt wel eens aan zijn eigen merk. Toen hij het een aantal jaar geleden lastig had met zijn merk – de Tesla Model 3 was volop in ontwikkeling – wilde hij Tesla verkopen aan Apple. Een gesprek met Apple-CEO Tim Cook kwam echter nooit van de grond en de overname kwam er ook dus niet.

Google

Achteraf een gemiste kans voor Apple, want volgens Elon Musk was zijn bedrijf toentertijd ongeveer tien procent waard van wat het nu is, zo’n zestig miljard dollar dus. Eerder wilde Musk Tesla al verkopen aan Google. De overname was bijna een feit, maar Musk voelde zich er toch niet goed bij.

Project Titan

Dat Musk nu meldt dat hij Tesla wilde verkopen aan Apple komt niet uit het niets. Apple maakt namelijk bekend dat het Project Titan weer afstoft. Apple is bezig aan een elektrische zelfrijdende auto die rond 2024 op de markt moet komen. De reden dat Apple weer in een eigen auto gelooft, heeft alles te maken met vorderingen in het batterijontwerp. Het merk is ervan overtuigd dat het een batterijpakket kan maken tegen lage kosten met een flinke actieradius.