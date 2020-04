Apple Car Play nu ook in stokoude Porsches

Een Porsche koop je het liefst voor de eeuwigheid. Maar naarmate je klassieker ouder wordt, gaat ook het multimediasysteem achterlopen. Dankzij een nieuwe versie van het Porsche Classic Communication Management (PCCM) is dat probleem opgelost.



Ongeveer 60 procent van alle Porsches ooit gebouwd rijdt nog vrolijk rond. Dat zijn ook modellen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Die klassiekers wil je het liefst zo lang mogelijk in oorspronkelijke staat houden. Tegelijkertijd is wat eigentijdse luxe aan boord ook nooit weg. Voor die Porsche-rijders heeft Porsche Classic Communication Management (PCCM) in het aanbod. Dat is een eigentijds multimediasysteem, maar dan in een stijl die past bij het karakter van de auto. Geen opvallende lichtspektakels en tierelantijnen, maar een bescheiden systeem met de techniek van nu.



Navigatie, DAB+-audio, Bluetooth en Apple Carplay

Porsche levert nu een nieuwe versie van haar PCCM. Daarmee kun je gebruik maken van Apple Car Play. De muziek en andere bestanden van je smartphone stuur je zo naar het geluidssysteem van je auto. Je kunt PCCM bestellen zowel als 1-DIN en dubbel-DIN. Er is ruimte voor een klein touchscreen én een aantal fysieke knoppen. Het nieuwe PCCM voorziet in navigatie, DAB+-audio, Bluetooth en dus Apple Carplay. Het 1-DIN-systeem kost je ruim 1.400 euro, terwijl de dubbel-DIN-variant iets meer dan 1.600 euro kost.