‘Apple car komt wellicht pas na 2028’

Vorige week was het groot nieuws: Apple komt dan toch met een elektrische autonoom rijdende auto. En best snel al, want in 2024 moet de Apple Car rondrijden. Analisten zijn echter sceptisch over de haalbaarheid op korte termijn.



Als Apple met al haar populariteit, kennis én enorme financiële slagkracht een elektrische auto gaat bouwen, dan is de industrie daar terecht een beetje van in de war. Volkswagen ziet Apple, naast Tesla, als zeer grote concurrent om de titel ‘grootste autobouwer ter wereld’ te pakken in de toekomst.

2028?

Volgens een rapport van Reuters moet Apple al in 2024 met zijn zelfrijdende elektrische auto komen. Met 2021 om de hoek, zou het over 3 jaar al zo ver kunnen zijn. Ming-Chi Kuo, een vooraanstaande Apple-analist, denkt dat de uitrol van de veelbesproken Apple Car wel eens veel langer kan duren. Kuo spreekt over ‘mogelijk 2028 of later’. Kuo denkt dat Apple een goede auto in de markt wil zetten waarmee de techreus niet alleen meedoet, maar ook meteen voorsprong op de gevestigde orde neemt. Zo’n auto ontwikkel je niet in een paar jaar tijd, is de redenering. De concurrentie maakt immers ook snel sprongen vooruit.

Op z’n vroegst 2025

Eerder was Kuo een stuk optimistischer. Toen noemde hij een introductie in 2023 wellicht al mogelijk, uiterlijk 2025. Nu denkt hij dat het op zijn vroegst 2025 is als Apple haar auto uitbrengt, maar dat 2026 of 2027 al waarschijnlijker lijken. Bij een wat minder rooskleurig scenario – Apple heeft meer tijd nodig – is het genoemde jaartal 2028 (of zelfs nog later) dus ook denkbaar.

Kunstmatige intelligentie

Kuo denkt dat Apple vooral het verschil moet gaan maken op het gebied van big data en kunstmatige intelligentie. Tegen de tijd dat Apple zijn auto introduceert, loopt het dan wel een paar jaar achter op de bekende spelers in de markt. Als die achterstand te groot blijkt, is het niet ondenkbeeldig dat Apple haar auto toch niet bouwt, maar alleen technologie rondom autonoom rijden verstrekt.



Beeld: Unsplash, Andy Wang