2020 in cijfers: deze automerken wonnen en verloren

Met iets meer dan 356.000 nieuwverkochte modellen was 2020 allerminst een topjaar. Toch waren er automerken die het beter deden dan in 2019.

In 2020 werden er bijna 90.000 minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. De reden is alom bekend. Hoewel alle automerken daar van baalden, haalden sommige merken er ook hun voordeel uit. Kia was in 2020 immers het op-een-na best verkopende merk in ons land. Alleen Volkswagen deed het beter. Het best verkochte model van ons land was de Kia Niro. Met 11.880 verkochte exemplaren is dat model goed voor bijna de helft van de verkopen van de Zuid-Koreanen. Ook Fiat en Bentley hadden een relatief goed jaar.

Top-10

Dat elektrisch rijden zijn opmars maakte, blijkt uit de top-10 van best verkochte modellen. Een groot aantal is alleen volledig elektrisch leverbaar (Volkswagen ID3, Tesla Model 3) of kent een volledig elektrisch aangedreven variant (Kia Niro, Hyundai Kona, Volvo XC40, Opel Corsa, Peugeot 208). Ongeveer 1 op de 5 auto’s die de showroom verlieten was volledig elektrisch. Vooral in de decembermaand gingen de EV’s als warme broodjes over de toonbank, om de scherpere bijtellingsregels van 2021 voor te zijn.

BMW

Als we nog even kijken naar de luxemerken, dan valt op dat BMW het best scoorde. Met 17.992 verkochte modellen liet het Mercedes-Benz (14.087) behoorlijk achter zich. Ook Audi (12.938) werd ruim verslagen.