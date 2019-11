Weekendtip: strijd tussen Ford en Ferrari

Sinds vandaag draait Le Mans ’66 in de bioscopen; een meeslepend verhaal over de strijd tussen Henry Ford II en Ferrari. Want wanneer de overname van het Italiaanse sportwagenmerk mislukt, stuurt Ford Carroll Shelby op pad om een superwagen te ontwerpen.



De originele titel van Le Mans ’66 is Ford v Ferrari. En dat is precies waar de 2,5 uur durende film over gaat, want we zien hoe Henry Ford II zijn gram probeert te halen, nadat een overname van het iconische sportwagenmerk mislukt. Carroll Shelby (gespeeld door Matt Damon) moet een racewagen maken die Ferrari op het circuit aftroeft. Met coureur Ken Miles (Christian Bale) achter het stuurwiel wordt Ferrari bevochten op de legendarische 24 uur van Le Mans van 1966.