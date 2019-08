Porsche Taycan flink aan de tand gevoeld door ‘Fully Charged’

De volledig elektrische Porsche Taycan wil de bekende Porsche-waarden als sportiviteit, innovatiekracht en kwaliteit niet verloochenen. Youtube-kanaal ‘Fully Charged’ keek hoe de pre-productieversie van de Taycan het er vanaf brengt.

‘Fully Charged’ bedacht de ´Sprint Challenge´ om de Porsche Taycan eens flink aan de tand te voelen. Op het vliegveld van het Zuid-Duitse Lahr geselde het de eerste elektrische sportwagen van het merk flink. Liefst 26 keer achter elkaar werd een sprint van nul naar 200 km/u ingezet. De Taycan gaf geen krimp, want het verschil tussen de snelste en de langzaamste sprintbedroeg slechts 0,8 seconden. Keer op keer werd de 200 km/u-barrière in minder dan tien tellen geslecht.

Haarspeldwikkeling

Volgens Porsche presteert de Taycan zo goed omdat de elektromotoren op de voor- en achteras synchrone motoren zijn voorzien van een permanente magneet. Ook werkt Porsche met een zogeheten haarspeldwikkeling. De spoelen van de stator bestaat immers niet uit ronde, maar rechthoekige draden. Zo kunnen de draden strakker worden verpakt en is een hoger vermogen mogelijk. Een ander voordeel van de haarspeldstator is dat hij efficiënter is te koelen.

Sneller laden

Porsche is er bovendien trots op dat de Taycan de eerste elektrische auto in massavolume is met een systeemspanning van 800 volt. Dat is het dubbele van wat normaal is. Het voordeel is een hoog continu- en laadvermogen. Supersnelladen moet met de Taycan weer naar een hoger plan getild worden.

De Taycan wordt volgende maand officieel gepresenteerd. Aan het begin van 2021 staat hij vervolgens in de showroom.