Nog ruimte over in je batcave? Dan is dit dé auto die je moet hebben

Op online veilingsite eBay staat een wel heel bijzondere auto. Het gaat om een heuse Batmobiel, voortgestuwd door een straaljagermotor. De vraagprijs? Slechts 680.000 dollar.



In de Batman-film die in 1989 uitkwam – geregisseerd door Tim Burton – kwam een opvallende Batmobiel voor. Aan de motorkap leek maar geen einde te komen, en ook de vleermuisvleugels aan de achterzijde waren echte eye-catchers. De auto maakte blijkbaar op Casey Putsch zo’n grote indruk dat hij met zijn bedrijf besloot de Batmobiel uit de film na te bouwen. Op eBay vinden we namelijk bovenstaand exemplaar terug die voor 680.000 dollar een nieuwe eigenaar moet krijgen.

Straatlegaal

De vraagprijs is waarschijnlijk zo hoog omdat er een heuse straaljagermotor aan boord is. De 400 pk aan vermogen die dat gevaarte voortbrengt, wordt naar de achterwielen gestuurd via een semi-automatische versnellingsbak met vier verzetten. Het best tank je dus kerosine, al lust de krachtbron gelukkig ook diesel. Goed om te weten is dat de Batmobiel echt de weg op mag – althans in de VS – en dat het interieur ook vol zit met allerlei gadgets.

Beeld: Casey Putsch eBay