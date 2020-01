Maserati werkt hard aan eerste 100% elektrische aandrijflijn

In 2021 komt Maserati met haar eerste volledig elektrische model. Momenteel is het al flink aan het testen met die nieuwe aandrijflijn. En het is op zoek naar een passend ‘motorgeluid’.

Maserati is ook om. De trotse Italianen zullen in 2021 een geheel elektrische auto introduceren. Er is dan wel een probleem: het diepe geroffel van de machtige Maserati-motoren verdwijnt. Op dit moment zijn de Italianen dus niet alleen bezig met de ontwikkelen van een elektrische aandrijflijn, maar ook van een nieuw geluid.



Nieuw geluid

In een korte video geeft Maserati al een beetje een idee hoe die nieuwe sound moet klinken. Het is onmiskenbaar elektrisch en met een beetje spot zou je het een opgevoerde stofzuiger kunnen noemen. Tegelijkertijd heeft het ook iets futuristisch.

Maserati GranTurismo en GranCabrio

De nieuwe Maserati GranTurismo en GranCabrio zijn de eerste auto’s die worden voorzien van de volledig elektrische aandrijflijn. Ze zullen in de fabriek inTurijn van de band rollen.