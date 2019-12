Elektrische DeLorean drift zelfrijdend

Onderzoekers van de Amerikaanse Stanford-universiteit proberen de zelfrijdende auto weer wat slimmer te maken. Voor een autonome driftsessie zet het team een elektrische DeLorean in.



De zelfrijdende auto heeft het op een recht stuk snelweg niet erg lastig. Maar in de drukke stad met veel onverwachte situaties moet autonoom rijden nog meters maken. Om ook in extreme gevallen z’n mannetje te staan, doet een team van de Amerikaanse Stanford-universiteit onderzoek naar de zelfrijdende auto. Een goede manier is door de autonome auto te laten driften. In een drift is een zelfrijdend voertuig immers extreem onstabiel en op het moment dat de onderzoekers dat onder controle krijgen, maakt de veiligheid van autonoom rijden weer een stap voorwaarts.



MARTY

Dat het onderzoeksteam de zelfdriftende auto al aardig onder de knie heeft, bewijst een vrijgegeven video waarop een elektrische DeLorean al zelfrijdend een lastig parcours aflegt. De achterzijde breekt continu uit, maar al bandenrokend blijft MARTY – de auto is genoemd naar het hoofdpersonage in de Back of the Future-films – voorbeeldig op koers. Voor de veiligheid zitten er nog wel mensen in de auto, maar meer dan flink misselijk worden, hoeven zij niet te doen.

De DeLorean die in de video te zien is, stamt uit 1981 en is voorzien van een elektrische aandrijflijn, naast de meest recente technologie voor autonoom rijden. Ook zijn grotere remschijven gemonteerd.