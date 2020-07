Eerste Aston Martin DB4 G.T. staat te koop. Jammer genoeg is het de Continuation

Aston Martin bouwde de originele DB4 G.T. nooit in het beoogde volume. Om dat hiaat te vullen, bedacht het de DB4 G.T. Continuation. Het eerste model in die nieuwe reeks is nu te koop.

Een originele Aston Martin DB4 G.T. is een zeldzaamheid. Er werden er immers slechts 75 (waarvan 8 Lightweights) van gemaakt tussen 1959 en 1963. Echter zou de auto iets minder zeldzaam moeten zijn. Het plan was om er honderd te bouwen. Als goedmakertje deden de Britten dat alsnog vanaf 2017. Die serie van 25 staat bekend als de Aston Martin DB4 G.T. Continuation.



Koofstofvezel kuipjes

Het eerste model in de nieuwe reeks is nu te koop. Net als de DB4’s van dik zestig jaar terug is de auto opgetrokken uit aluminium. Hoewel de Continuation in veel details origineel oogt, merk je binnenin dat het een moderne kopie is. De stoelen zijn namelijk koolstofvezel kuipjes. Dat is dan weer jammer.

Prijskaartje onbekend

De Aston Martin DB4 G.T. Continuation beschikt over een 4,2-liter zescilinder motor die goed is voor een vermogen van 350 pk. Een viertraps handbak is gemonteerd om alle power naar de achterwielen te sturen. Wat de auto moet kosten, wil Aston Martin helaas niet kwijt.