De Volkswagen Groep voerde al de Audi SQ2 en de SEAT Cupra Ateca in haar modelgamma, maar nu voegt daar nóg een rappe compacte SUV aan toe. Ook de Volkswagen T-Roc R wordt voorzien van een 300 pk sterke 2.0 TSI benzinemotor.



De drieling van de Volkswagen Groep mag dan allemaal dezelfde 300 pk sterke 2.0 TSI benzinemotor aan boord hebben, de vanafprijzen van de compacte SUV’s verschillen behoorlijk. Zo kost de Audi SQ2 liefst 64.710 euro. Voor de SEAT Cupra Ateca moet je 59.475 euro meebrengen. De gloednieuwe Volkswagen T-Roc R is het goedkoopst van het drietal met een vanafprijs van 54.515 euro.

Veel sportiviteit

In de vierwielaangedreven Volkswagen T-Roc R is de turbobenzinemotor goed voor een sprint van nul naar honderd in 4,8 seconden. Daarmee is de T-Roc R dus écht snel. Schakelen verloopt via een zeventraps DSG-transmissie en wie het rempedaal intrapt, ziet zich gesteund door een remsysteem met 17-inch remschijven en zwarte remklauwen.

Uitlaatgeluid

Voor extra ‘speelplezier’ voorziet Volkswagen de T-Roc R van Launch Control, een race-rijmodus en Progressive Steering. De elektronische stabiliteitscontrole kan bovendien uit. Wordt er sportief gereden met de T-Roc R, dan laat het Akrapovic-uitlaatsysteem zich uitbundig horen. Via het touchscreen van het multimediasysteem maak je het geluid voller, of juist wat beschaafder. Door het gebruik van titanium wordt bovendien zeven kilo aan wagengewicht bespaard.

R-looks

De Volkswagen T-Roc R krijgt een speciale R grille aangemeten, samen met R bumpers met grote luchtinlaten en z’n eigen LED-dagrijverlichting. Van achteren herken je T-Roc R aan een diffuser, dubbele uitlaatmonden en een dakspoiler. Voor de finishing touch gelden matchromen spiegelbehuizingen en 18-inch lichtmetalen velgen.

Interieur

Binnenin monteert Volkswagen R Performance sportstoelen en een sportstuur. De sportieve accenten bestaan uit de RVS-instaplijsten, pedalen in edelstaal en Shadow Steel afwerkingsdetails.