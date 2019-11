14 november in de kiosk: CARROS #7-2019

Scheur, race of sprint naar de winkel want het zevende nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 14 november in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

Cars

PACENOTES

Subaru Forester E-Boxer, rijden met de Porsche Taycan en de 911 Carera, de Maserati Levante GTS en Trofeo en de ‘terugkeer’ van MG

TWO OF A KIND

De schoonste diesels die de industrie ooit voortbracht: BMW 330d xDrive en de Mercedes-Benz E300de

FERRARI F8 TRIBUTO

Lofzang op de V8 motor

VOLVO XC40 RECHARGE P8

Volvo gaat elektrisch

Reportage

HERFST IN DE HARZ

Per Range Rover Evoque naar het Duitse middengebergte

FORMULE 1 OP ZANDVOORT (2)

In deze serie zoeken we de mooiste verhalen uit de rijke historie van het legendarische duinencircuit. Dit keer spreken we met Hans Hugenholtz jr., zoon van de legendarische circuitdirecteur: “In de aanloop naar GP-weekeinden zaten Stirling Moss en Rob Walker gewoon bij ons thuis thee te drinken.”

Classics

DAILY DRIVER

Portretten van youngtimers en hun trotse eigenaren

INSTAPPEN

Citroën SM 1972

ERFGOED

Lancia Fulvia Rallye 1.6 HF ‘Fanalone’ 1970