Nu in de kiosk: CARROS #4-2020

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Lexus UX 300e, Mercedes-Benz GLB, Bentley Flying Spur en de Aston Martin Vantage V8.

TWO OF A KIND: BMW 330d xDrive Touring en Volvo V60 T8 AWD

Dit verhaal gaat over rehabilitatie. Want als het om het tonen van je ‘lifestyle’ gaat is de stationcar volgens velen passé en moet je in een SUV rijden. Oh, en dan is er nog een dingetje met diesels. Thomas Bangma poogt in dit verhaal aan de hand van een BMW 330d en een Volvo V60 T8 Hybride zowel de stationcar als de diesel in ere te herstellen.

Reportage

ROADTRIP: Per Opel Insignia naar Automobilwerk Eisenach

Nog aan het nadenken over een roadtrip met inhoud? Ruud Thoma neemt u mee naar het Oost-Duitse Eisenach. Een plek met een turbulent verleden, waar bijna dertig jaar geleden de laatste Wartburg van de band liep. Ruud bediende zich van een Opel Insignia Country Tourer en liep, letterlijk, tegen grenzen aan.

Character

PAUL DE KROM, BESTUURSVOORZITTER TNO

‘Wij verbinden mensen en kennis’, zo belooft TNO. Sinds zijn oprichting onderzoekt dit instituut talloze zaken voor overheid en bedrijfsleven. Paul de Krom (57) geeft nu vijf jaar leiding aan TNO, na een carriere bij onder meer Shell en, namens de VVD, op het Binnenhof. “In ons logo zit betrouwbaarheid. Als daaraan wordt getwijfeld zijn we verloren.”

Classics

DAILY DRIVER

Portret van een youngtimer en zijn trotse eigenaar

INSTAPPEN: Datsun 240Z ‘BRE’ (1972)

De Datsun 240Z is een van de meest populaire Japanse sportauto’s ooit. Hoewel destijds relatief onbekend in Europa, was de auto in de VS een enorm succes, zowel op straat als op de circuits. Als eerbetoon aan die tijd liet een Nederlandse eigenaar zijn 240Z ombouwen tot de legendarische BRE-raceauto.

ERFGOED: BMW 328 Wendler (1939)

De BMW 328 is één van de belangrijkste auto’s die het Beierse merk ooit voortbracht. Zijn techniek kwam terug in bijna alle sportieve modellen en als raceauto was hij bijna onverslaanbaar. In standaard uitvoering is een 328 al zeldzaam, maar met een carrosserie van Wendler wordt hij wel heel bijzonder.

LOVE & CARE: Jaap Havik, Mercedes-Benz specialist

Voor Jaap Havik bestaat er maar één merk: Mercedes-Benz. Uit welke periode maakt hem eigenlijk niet uit, je bent er net zo welkom met een vooroorlogs exemplaar als met een model uit de jaren zestig of een youngtimer. Zo lang er maar een ster op de voorkant prijkt.