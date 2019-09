5 september in de kiosk: CARROS #5-2019

Ren, rijd of vlieg naar de winkel want het vijfde nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 5 september in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

Cars

PACENOTES

Rijden met de Ford Raptor en Mustang Bullitt, Lexus UX250H, BMW135i, Mazda MX5, Morgan Plus Six en de Porsches Cayman en Spyder

TWO OF A KIND

Benzine verbranden met de Jaguar XE en Volvo S60

Reportage

DE KLARE LIJN

Met de Volvo XC90 op zoek naar een rijke designtraditie in het saaie Denemarken

IN RETROSPECTIEF

De Toyota Supra bezien in zijn eigen geschiedenis

LOVE & CARE: ITALAUTO

Pleisterplaats voor Italiaanse exoten in het Utrechtse Achterveld

Character

REMCO DIJKSTRA

Tweede Kamerlid en woordvoerder van de VVD doet zijn zegje

Classics

DAILY DRIVER

Portretten van youngtimers en hun trotse eigenaren: een Range Rover Classic 4.2 LSE, een Peugeot 504 Coupé V6 en een Mercedes-Benz AMG C63 T-Model

INSTAPPEN

‘OK Tested’ Jeep Cherokee

ERFGOED

De Lancia Flaminia Super Sport 2.8L 3C Zagato (1965) als toonbeeld van finesse en elegantie