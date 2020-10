5 november in de kiosk: CARROS #7-2020

Zwengel uw bolide aan, want er is geen tijd te verliezen! De nieuwe editie van uw favoriete automagazine ligt immers te wachten in de kiosk. Maar wat voor moois staat er eigenlijk in?

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Volvo XC40 P8, Mercedes-AMG GT Black Series en de Mercedes-Benz EQV.

Porsche 911 Turbo S versus BMW M8 Competition

Zeker, dit zijn ‘dat-is-toch-volkómenoverdreven-auto’s’. En nee, ze zijn niet van dezelfde carrosserie-categorie. Niet erg, want als je zulke auto’s kunt betalen hoef je doorgaans niet te kiezen. “Bij twijfel tussen een cabriolet of coupé neem je ze allebei en dan zeg je dat de één voor de winter en de ander voor de zomer is,” zo tipt de altijd praktisch ingestelde Thomas Bangma.

BMW M5 COMPETITION

Om maar met de deur in huis te vallen, Frank Kloppert is niet zo van de M’s, TwinTurbo’s, AMG’s en andere extremiteiten. En dus lijkt de 625 pk sterke BMW M5 Competition hem niet op het lijf geschreven. Althans, in eerste instantie.

Roadtrip Zwitserland met een Mercedes-Benz G63 AMG

Elf Unesco werelderfgoederen, vijf Alpenpassen, vier taalregio’s, meer dan twintig meren. Dat is wat je voor je kiezen krijgt als je de 1.600 kilometer lange Grand Tour of Switzerland rijdt. Twee jaar geleden reden we de westelijke route, nu nemen een kijkje in de relatief onbekende Ostschweiz. En, zoals het echte ‘Grand Tourists’ betaamt, bedienen we ons van passend vervoer.

DE TOEKOMST VAN MASERATI – MC20 als voorbode

Maserati krijgt een adrenalineshot, waarmee de Italiaanse sportwagenfabrikant weer maatwerk in plaats van confectie kan gaan leveren. Een goede zet, stelt Erik Kouwenhoven. Want verkeerde motoren, verouderde onderstellen en een geldbeluste baas brachten de firma aan de rand van de afgrond.

ROADTRIP ZUID-LIMBURG

Eén van de wegen die naar het Drielandenpunt in Zuid-Limburg leidt heet ‘Viergrenzenweg’. Maar waar komt die vierde grens dan ineens vandaan? Merlijn Viersma en Kiki Kraaijeveld gingen op onderzoek uit en bedienden zich daarbij van een fonkelnieuwe Ford Explorer met hybridetechniek.

REPORTAGE – Rijden met de oudste nog rijdende Bentley 3 liter (1921)

Walter Owen Bentley (1888- 1971) startte in januari 1919 een fabriekje waar hij vijf chassis naast elkaar kon bouwen. Omdat de motor nog niet klaar was, duurde het tot september 1921 voor het eerste complete onderstel geleverd kon worden. De ‘01’ ging naar coureur Noel van Raalte, nummer ‘02’ bleef fabrieksbezit en de ‘03’ werd verkocht aan mijningenieur Ivor Llewellyn en zijn vrouw Mia, die als verpleegster in de oorlog had leren autorijden. Met die auto gingen wij op pad.

HAN TEN BROEKE – Voorzitter BOVAG – ‘Op weg naar betere kilometers’

Lang was Han ten Broeke (51) de gedoodverfde minister van Buitenlandse Zaken voor het huidige kabinet, Rutte III. Het liep anders. Sinds maart van dit jaar is hij onder meer voorzitter van brancheorganisatie Bovag. Guus Peters ging in gesprek met een autoliefhebber met oog voor economie en samenleving. “In de afgelopen maanden hebben we bij Bovag laten zien wat we waard zijn.”

LOVE & CARE – Kroymans Hilversum

De naam Kroymans behoeft geen krans. Want wie kent niet die Hilversumse locatie waar ’s werelds mooiste auto’s in blinkende showrooms staan opgesteld? Maar slechts weinigen wordt een kijkje gegund in de werkplaatsen, waar Roel van Baaren het team van Aston Martin leidt en Marcel de Jong dat van Ferrari. Wij spraken met beide meestermonteurs over droomauto’s, techniek en het verleden.

ERFGOED – ISO A3/C (1965)

Volgens Bizzarrini was de A3/C de opvolger, zelfs de geestelijke doorontwikkeling, van de legendarische Ferrari 250 GTO. Echter, door het gebruik van een Amerikaanse V8 werd de auto ondanks zijn goede prestaties zelden serieus genomen. Maar tijden veranderen en inmiddels wordt dit meesterwerk op waarde geschat. Yuri van Koeveringe reed een bijzonder fraai exemplaaren raakte op slag verliefd.