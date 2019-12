19 december in de kiosk: CARROS #8-2019

Scheur, race of sprint naar de winkel want het eindejaarsnummer van CARROS Magazine ligt vanaf 19 december in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

Cars

PACENOTES

Ford Mustang Mach-E, Jaguar I-Pace E-Trophy, BMW X6, Alfa Romeo

TWO OF A KIND

Top of de Range: Rolls-Royce Cullinan en Range Rover 5.0 V8 Autobiography

Lamborghini Urus

Guilty pleasure

Reportage

BERGEN PLEZIER

Met de BMW Z4 over de Gotthardstrasse

FORMULE 1 OP ZANDVOORT (3)

In deze serie zoeken we de mooiste verhalen uit de rijke historie van het legendarische duinencircuit. In deel III spreken we met Gijs van Lennep over het racen in de topklasse in lang vervlogen tijden

LOVE & CARE

JB Classics

Classics

DAILY DRIVER

Portretten van youngtimers en hun trotse eigenaren

INSTAPPEN – Alfa Romea SZ 1989

Alfa’s doorgaans geprezen om hun schoonheid. Maar het prototype van de SZ kreeg bij zijn presentatie in 1989 geen handen op elkaar. We gaan op pad met de auto die als bijnaam Il mostro kreeg, ‘het monster’. Vraag is alleen: is het een meesterlijk monster?

ERFGOED – Healey Elliot 1948

De Mille Miglia, een ronde-record op Goodwood, achtste worden in de 24 uur van Spa en, helaas, uitvallen tijdens de 12 uur van Parijs. Deze Healey Elliot deed het allemaal in één jaar. Want hoewel zijn uiterlijk doet denken aan een statig Brits vervoermiddel is deze in 1948 gebouwde auto niets minder dan een volbloed sportwagen