Geef je auto een stem!

De komende jaren staat er veel op het spel als het gaat om ons autogebruik. In ons land belasten we momenteel de aanschaf, het bezit én het gebruik van onze auto. Met de ruim 20 miljard die al die autobelastingen opbrengen, leveren wij automobilisten meer dan ons ‘fair share’ aan de schatkist. Waarom alleen de autobezitter – via de motorrijtuigenbelasting of opcenten – direct meebetaalt aan fietspaden, subsidies of het provinciebestuur, is mij volstrekt onduidelijk. En nu, met de verkiezingen in zicht, pleiten sommige partijen ook nog voor een spitsheffing of rekeningrijden. Laten we onze auto straks een vijfde keer belasten?

Ik doe mee aan de Tweede Kamer verkiezingen in maart. En als autoliefhebber is mijn antwoord op de vraag hierboven een duidelijke ‘nee’. De auto is en blijft het belangrijkste vervoersmiddel voor miljoenen automobilisten die elke dag de weg op willen. We zijn over de grens van 9 miljoen automobilisten heen. Bijna 80% van alle kilometers in Nederland worden afgelegd in onze ‘heilige koe’. We willen vrijheid, comfort, snelheid en flexibiliteit om ons te verplaatsen. Voor werk, voor de boodschappen, maar ook voor ons plezier. Samen of alleen.

Tegelijkertijd willen wij natuurlijk ook vergroenen en verduurzamen. Dat begint in mijn ogen met het gebruik van nieuwere auto’s, die zijn schoner dan auto’s van tien of vijftien jaar geleden. Toch is het Nederlandse wagenpark veel ouder dan omringende landen. De oorzaak daarvan is de torenhoge BPM. Dat begint al bij een gewone middenklasse auto, die duizenden euro’s duurder is dan in omringende landen. De gemiddelde bestuurder van een nieuwe auto is hierdoor ouder dan vijftig(!). Ik ben niet tegen het stimuleren van elektrisch rijden. Maar dat moet niet ten koste gaan van de autorijder die op benzine of diesel rijdt. De overstap moet betaalbaar zijn.

Nog klein woordje over de 20 miljard die wij autogebruikers leveren aan de schatkist. Kunnen we daarvan ook wat meer investeren in wegen? Voor het aankomende onderhoud aan wegen wordt er nauwelijks geld beschikbaar gesteld om verkeersknooppunten aan te pakken. Zullen we dat eerst doen, voordat we een spitsheffing gaan voorstellen voor mensen die ’s ochtends gewoon naar hun werk moeten rijden?

Bij mij is uw auto in goede handen! Kies voor een kandidaat die net zoveel om uw auto geeft, als uzelf!

Profiel

Laurens van Doeveren is autoliefhebber en staat op de 51e plek van de VVD-lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hij rijdt een Jaguar X-type 2.5V6. Zijn eerste auto was een Mitsubishi Colt uit 1985 die hij voor 400 euro kocht van zijn eerste bijbaan. Daarnaast is hij fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar.