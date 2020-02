CARROS Configurator: Porsche Macan GTS

De Porsche Macan geldt als een benchmark in zijn segment. Recent is er een GTS-versie aan de reeks toegevoegd, die met zijn 380 pk slechts fractioneel trager is dan de heftige Macan Turbo. Maar in ruil daarvoor hou je geld over om de auto een beetje lollig aan te kleden. We doen wat suggesties.



1. LUCHTVERING MET PASM – 1.558 EURO

De eerste optie die aangevinkt moet worden is luchtvering met PASM (Porsche Active Suspension Management). Luchtvering kan namelijk zorgen voor ongekend comfort op de momenten dat je even niet wilt of kunt ‘racen’ met de Macan GTS. Het onderstel heeft drie rijhoogten. In de laagste stand staat de Macan een centimeter dichter bij het asfalt en heeft hij het weggedrag van een sportauto. Voor 1.558 euro is dit een koopje in de wereld van Porsche.

2. TORQUE VECTORING (PTV) – 1.571 EURO



Als je dan toch het weggedrag van de meest sportieve SUV aan het perfectioneren bent, hoort Porsche Torque Vectoring ook op het optielijstje. Dit systeem verdeelt de kracht over beide achterwielen via een elektronisch geregeld sperdifferentieel. Bij het nemen van een bocht zal het buitenste achterwiel altijd meer kracht krijgen toebedeeld, wat voor een neutraler weggedrag zorgt. Bovendien is de tractie beter en de nauwkeurigheid van de besturing – altijd al een sterk punt van een Porsche – neemt ook toe. Doen dus, zeker voor dat geld.



3. PARK ASSIST MET SURROUND VIEW – 2.188 EURO

Als je ooit een auto hebt gehad met parkeersensoren en achteruitrijcamera wil je nooit meer anders. Maar het kan nog beter, als je er ook nog de 360 graden surround-weergave bij neemt. Het beeld van vier camera’s wordt aan elkaar geplakt, zodat je op het beeldscherm de auto als het ware van bovenaf kunt zien. Erg praktisch, maar ook best prijzig, want standaard heeft de Macan zelfs geen parkeersensoren.

4. BURMESTER HIGHEND SURROUND – 5.014 EURO

Porsche biedt naast het standaard audiosysteem keuze uit twee upgrades. Het Bose-systeem is al een flinke verbetering, maar de audioperfectionist gaat voor het +1.000 Watt Burmester High-End Surround Sound-systeem met zestien luidsprekers. Neem van ons aan: als je dat eenmaal gehoord hebt, is 5.014 euro een zeer acceptabel bedrag.

5. ADAPTIEVE SPORTSTOELEN MET MEMORY – 1.886 EURO

Wie snel wil rijden, wil stevig in zijn stoel zitten. Dus dan vink je ook de adaptieve sportstoelen aan, bij voorkeur met elektrische bediening en geheugen voor de instellingen. De stoelen zitten niet alleen uitmuntend, maar zijn ook fraai om te zien. Ook de achterbank heeft sportievere contouren met een speciaal stiksel en een GTS-logo op de hoofdsteunen.



PORSCHE MACAN GTS

Motor: Zescilinder V-motor met twinturbo, max. vermogen 380 pk/280 kW bij 5,200 tpm.

0-100 in: 4,9 sec.

Top in km/h: 261

Basisprijs rijklaar in euro: 120.400

Voorgestelde prijs incl. opties in euro: 132.617



Door: Mario Vos