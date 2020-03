CARROS Configurator: Jaguar F-Type

De Jaguar F-Type was bijna zeven jaar geleden een gedurfde poging om het tegen de Porsche 911 op te nemen. Uiteindelijk veroverde het model een heel eigen plekje in de markt met zijn brutale uitlaatbrul en sexy looks. Nu is hij vernieuwd, met prijzen die net onder de ton beginnen. Wat moet er op en aan om ‘m nóg leuker te maken?

1. P450 RWD (145.510 EURO)

Hoewel je voor de basisprijs al 300 pk uit een vierpitter onder je rechtervoet hebt, zouden wij – we praten immers over no limits – kiezen voor de P450 RWD. Die heeft namelijk de waanzinnig fijne vijfliter V8-compressormotor onder de kap. Dan heb je de controle over 450 pk en 580 Nm. En dat vermogen laten we lekker ouderwets los op alléén de achterwielen van in dit geval de coupé. De prijzen beginnen dan bij 145.510 euro voor de R Dynamic, waar je nog wel een paar leuke opties bij moet nemen.

2. EXTERIOR DESIGN PACK (2.013 EURO)



Niet dat een F-Type ooit minder mooi is, maar naar onze smaak is hij pas écht af met een Exterior Design Pack. Dan lijkt hij nog net iets meer over zijn standaard 20 inch wielen te hangen, omdat de frontsplitter onder de voorbumper, de dorpels en de venturi achter in de carrosseriekleur zijn gespoten. Welke kleur? Bluefire Blue metallic (1.145 euro) of de speciale kleur van Special Vehicle Operations (SVO) genaamd Ionian Silver (5.500 euro) hebben onze voorkeur.

3. INTERIOR BLACK PACK (1.269 EURO)

De buitenkant van de Jaguar F-Type verdraagt vele kleuren goed, maar in het interieur vinden we rustgevend zwart het mooist. We kiezen daarom het Interior Black Pack waarbij de portiergrepen, -schakelaars en de afwerking van het instrumentenpaneel in Gloss Black zijn uitgevoerd. De spaken van het stuur en de omlijsting van de schakelaars en de ventilatieroosters is ook in zwart gehouden. Het pakket is – tip! – te combineren met Light Oyster leren bekleding.

4. MERIDIAN SURROUND SOUND (3.007 EURO)

Een mooier uitlaatgeluid dan een accelererende of, nóg mooier, een op de motor afremmende F-Type met achtpitter is nauwelijks denkbaar. En een beter audiosysteem dan dat van Meridian is al net zo onvoorstelbaar. Het bestaat uit een 770 Watt, 13-kanaals klasse D versterker met Digital Sound Processor, die 12 luidsprekers en een dubbele subwoofer aansturen. De 7.1 surround sound wordt gecreëerd met de Trifield-technologie. Vooral aanvinken!

