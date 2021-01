Streamingtips: dit zijn de beste autofilms op en rondom het circuit

Wie van auto’s houdt, komt op het witte doek voldoende aan zijn trekken. Of het nu James Bond in zijn Aston Martins is, de legendarische achtervolgingsscène in Bullit of Gone in 60 Seconds. Leuk dat racen in de straten, maar welke kijkwaardige films spelen zich af op of rond het circuit?

Ford vs Ferrari – 2019

De meest recente in dit rijtje stamt uit 2019 en is meteen een absolute aanrader: Ford vs Ferrari. De alternatieve titel ‘Le Mans ’66’ zegt het al: dit is het meeslepende verhaal over de strijd tussen Henry Ford II en Ferrari. Want wanneer de overname van het Italiaanse sportwagenmerk mislukt, stuurt Ford Carroll Shelby (gespeeld door Matt Damon) op pad om een superwagen te ontwerpen. Met coureur Ken Miles (Christian Bale) achter het stuurwiel wordt Ferrari vervolgens bevochten op de legendarische 24 uur van Le Mans van 1966. Gebaseerd op ware feiten. IMDB-score: 8,1 (uit 10).

Rush – 2013

Van Ferrari tegen Ford is het een kleine stap naar twee andere rivalen: Niki Lauda en James Hunt. Top-regisseur Ron Howard zoomt in Rush in op het jaar 1976 waarbij beide coureurs alles riskeren om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Acteurs Chris Hemsworth en Daniel Brühl vervullen de hoofrollen in het twee uur durende visuele spektakel. IMDB-score: 8,1 (uit 10).

The art of racing in the rain – 2019

Uit 2019 is The art of racing in the rain. Het verhaal draait om een Formule 1-racer en zijn hond Enzo. Bijzonder genoeg wordt het verhaal vertelt uit oogpunt van de hond. Hij leert op basis van de tegenslagen die zijn baasje tegenkomt in het leven dat je nooit op moet geven om je doelen te bereiken. Een fijne film voor als je van dik aangezette Disney-dramatiek houdt – inclusief de morele lessen – maar wat minder geschikt voor de serieuze filmliefhebber. De recensenten waren dan ook niet mals op The art of racing in the rain, terwijl het grote publiek de film omarmt. Op het toonaangevende IMDB scoort de film een ronkende 7,6 (uit 10).

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby – 2006

Met Will Ferrell en Sasha Baron Cohen in de hoofdrollen werkt dit verhaal over een NASCAR-rijder en diens Franse uitdager duidelijk op de lachspieren. Over-the-top, maar wel verfrissend als enige komedie in deze lijst. Op IMDB belonen de kijkers de film met een gedegen 6,6 (uit 10).

Cars – 2006

Het derde deel van de Pixar-animatieserie Cars is inmiddels een feit, maar onze favoriet is de eerste episode waarin raceauto Lightning McQueen zijn metier tijdelijk moet verlaten om in het slaapstadje Radiator Springs opnieuw te beginnen. Daar voelt vindt hij de ware betekenis van vriendschap. Een mooie boodschap mag immers niet ontbreken in deze Disney-productie. IMDB-score 7,1 (uit 10).

Le Mans – 1971

Le Mans; het is niet de beste film van deze top-10, wel de meest iconische. Steve McQueen in een Porsche 917 ‘Kurzheck’ in Gulf-kleuren, wat wil je nog meer? In 1968 zorgde McQueen ook al voor z’n ander hoogtepunt in de geschiedenis van Hollywood. In een Mustang GT 390 nam hij deel aan een van de bekendste achtervolgingsscènes ooit door de heuvelachtige straten van San Francisco. De film? Bullit. IMDB-score 6,8 (uit 10).

Days of Thunder – 1990

Top Gun op het circuit. Dat is in een notendop Days of Thunder van regisseur Tony Scott. Tom Cruise kruipt ditmaal acher het stuur van een NASCAR racewagen en moet proberen om de top te bereiken. Ook Hollywood-sterren Nicole Kidman en Robert Duvall spelen mee. Lekker veel actie, en een prima soundtrack dankzij de meester der filmcomponisten Hans Zimmer. IMDB-score 6,1 (uit 10).

Grand Prix – 1966

Grand Prix volgt vier Formule 1-coureurs en hun verrichtingen tijdens het raceseizoen van 1966. Hoewel de film een fictieve opzet kent, wordt er gebruikgemaakt van echte racebeelden. Dus ook helden als Hill, Fangio en Rindt snellen voorbij. Met hoofdrollen voor James Garner en Eva Marie Saint. IMDB-score 7,2 (uit 10).

Senna – 2010

Als afsluiter een niet te missen documentaire; Senna. Het Brits-Franse wonderschone werkje laat het leven van de beroemde Formule 1-coureur zien van zijn debuut in 1984 tot de afschuwelijke dodelijke crash in San Marino tien jaar later. Winnaar van drie BAFTA’s en goed voor een IMDB-score van 8,5 (uit 10).