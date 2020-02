Op wintersport met je Tesla: dit is waar je op moet letten

Dankzij het flinke theoretische rijbereik van hun auto wagen steeds meer Tesla-eigenaren zich aan een elektrische rit naar de sneeuw. Maar op wintersport met je Tesla blijkt nog best wel ingewikkeld.



De nieuwste versie van de Tesla Model S krijgt via een over-the-air-update een actieradius van 630 kilometer. En dan is dat rijbereik ook nog eens bepaald via de strengere Amerikaanse EPA-cyclus. Volgens de WLTP-waarden zou je op één acculading nog wel iets verder kunnen komen. Die pakweg 1.000 kilometer naar de wintersport kun je dus voortaan best met je elektrische auto afleggen. Onderweg één keertje snelladen en je bent er. Op papier dan.



Laadfile

In de praktijk ligt de actieradius als het gevolg van veel snelwegkilometers en kou een stuk lager. Een elektrische auto voelt zicht immers het best in zijn element bij zomerse temperaturen in de stad. Hoe mee je remt, hoe beter, want die energie kun je hergebruiken. Hoe vaak je dan wel de laadpaal opzoekt tijdens een rit naar de wintersport? Zo’n vier keer. Althans, dat was afgelopen zaterdag het geval voor wintersportliefhebbers die met hun auto van Oostenrijk naar Nederland reden. Er waren zo’n 1.500 elektrische auto’s op die route te vinden, aldus consultancybureau KPMG. Ze moesten het doen met ongeveer 450 snellaadpalen. Het gevolg was een heuse laadfile bij menig snellaadstation. En als het druk is, dan stuurt een Tesla Supercharger je automatisch met een accu die 80 procent vol is weer op pad. Zo komt iedereen sneller aan de beurt. Ga je op een druk moment met je elektrische auto naar de wintersport? Houd dan rekening met zeker vier keer 45 minuten snelladen. Drie uur extra reistijd dus, en dan het wachten in de laadfile nog niet meegerekend.

Per land een andere laadpas

Als je geen zin hebt om steeds te moeten aanschuiven in de laadfile, is het slim om een hotel te boeken met laadpaal, aldus de ANWB. De wielrijdersbond zegt ook dat je rekening moet houden met het feit dat elk land zijn eigen laadpassen kent. Die moet je dus op tijd aanvragen, wil je onderweg naar de wintersport ook echt kunnen laden. De ANWB spreekt zelfs over een voorbereidingstijd van een maand. Wat ook zeker mee moet is een reguliere laadkabel voor het 230 Volt-stopcontact. Altijd handig als er geen snellader in de buurt is. En wie de (laad)files graag ontwijkt, die rijdt het best ’s nachts. Niet de ideale manier hoe je je wintersportvakantie begint of afsluit, maar het scheelt je uren.



Beeld: DarioX, unsplash.com.