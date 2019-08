De zoektocht naar nieuwe automaterialen: tomatenschillen en eierschalen

Uit recycling-, en milieuoverwegingen (en wellicht ook kostenbesparingen) kijken autofabrikanten steeds vaker naar het gebruik van ‘afval’ in hun auto’s. Zo doen eierschalen en tomatenschillen prima dienst als rubberversterkers.

In een auto wordt best veel rubber gebruikt. De banden zijn er van gemaakt, maar het zit ook in leidingen en in delen van de ophanging. Amerikaanse onderzoekers denken dat in de rubbersamenstelling van de toekomst best ruimte is voor nieuwe, natuurlijke componenten. Tomatenschillen worden genoemd – omdat ze zo sterk zijn – maar ook eierschalen komen voorbij. Eierschalen die worden vermalen tot een poeder, kunnen vervolgens gebruikt worden in rubberonderdelen, is het idee.

Zitten op het schuim van sojabonen

Het gebruik van dergelijk bio-based materialen is overigens niet nieuw in de auto-industrie. Het Amerikaanse Ford gebruikt duizenden sojabonen voor de opvulling van haar stoelen. Van de bonen wordt schuim gemaakt waarmee de zitting, rugleuning en hoofdsteunen worden gevuld. Nog een belangrijk voordeel: het sojaschuim is dertig procent lichter dan schuim op petroleumbasis. Ford gebruikt verder rijstvliezen, castorbonen, jute en kenaf (hibiscus) in haar modellen. Ze mixen het natuurlijke materiaal met kunststof om het te versterken. En de matten in de bagageruimte bevatten deels het ‘haar’ van de kokosnoot. Ford kijkt momenteel ook of ze algen, bamboe, agavevezels, paardenbloemen en tomatenschillen kunnen gebruiken.

Cashewnoten

De auto-industrie gebruikt – of onderzoekt – verder onder meer cashewnoten (schillen en olie), tarwestro en vlasvezel als component van auto-onderdelen. Mercedes-Benz gebruikte eerder al bananenblad en hennep in een aantal van haar modellen. Toyota houdt het bij suikerriet en zoete aardappels, terwijl BMW hout- en kantoenvezel gebruikt. De meeste bio-based grondstoffen zijn afvalproducten, waardoor de auto-industrie niets pikt uit de voedselketen.