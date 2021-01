Niels van Roij: ‘Alles draait om de klant en zijn idee’

Aldus Niels van Roij, wiens Adventum Coupe op basis van de Range Rover eerder dit jaar werd belicht. Hij is auto-ontwerper, of – liever gezegd – coachbuilder. Inmiddels rijdt er al enkele jaren een Tesla shooting brake rond, staat er een hommage aan de Breadvan van Ferrari in de coulissen en is de Silver Spectre shooting brake klaar. We zochten de Brabantse ontwerper op om nu eens niet alleen over auto’s, maar ook over auto’s ontwérpen te praten.

Coachbuilder, ja dat klopt wel”, aldus Niels. “Klanten kloppen bij ons aan omdat ze iets unieks zoeken. Vaak weten ze dan al wát ze willen en wordt ons gevraagd om dit vorm te geven en te bouwen. Ik spreek hier met opzet in de wij-vorm, omdat ik auto’s als deze Silver Spectre natuurlijk niet alleen

maak. Het is een team-effort van een groep vaklieden plus de klant. Iedereen is hierin onmisbaar.”

We lopen om de gracieuze Silver Spectre Shooting Brake heen, die stilstaand in de studio een imposante presence afgeeft. “Een mooi voorbeeld van wat we hier doen,” stelt Niels. “De eigenaar vroeg ons of we voor hem een shooting brake konden ontwerpen op basis van een Rolls Royce Phantom Coupe. Dat heb ik hem direct afgeraden. Het idee was goed, alleen niet op basis van dié auto. De Phantom is simpelweg te groot en heeft dusdanige verhoudingen dat het resultaat niet zou kloppen en ook niet zou zijn wat de man voor ogen had. Daarop besloten we de Rolls-Royce Wraith als beginauto te nemen. En die is nu vanaf de A-stijl naar achteren geheel nieuw ontworpen, waarbij ik me heb laten inspireren door Rolls-Royces uit de jaren vijftig en zestig, zoals de Silver Cloud. Dat was een ‘romige’ auto met grote vlakken en zachte rondingen, die weelde en volheid uitstraalden. Op deze auto zie je diezelfde soort oppervlaktes.”

