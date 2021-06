Rijdersauto: Aston Martin Vantage Roadster

De Aston Martin Vantage Roadster is de laatste loot aan de Vantage-stam. Zeg maar de instapper, met keuze uit coupés, open Volantes – uiteraard wat prijziger, exclusiviteit heeft nu eenmaal zijn prijs – en de versie in dit verhaal: een strikt op twee personen toegesneden roadster.



De Vantage Roadster is geen model voor lange mensen, een lengte van 1,90 meter is zo’n beetje het maximum om nog comfortabel te kunnen cruisen. De stoel biedt gelukkig wel veel mogelijkheden in de beperkte ruimte: de zijkussens, hardheid en lendesteun kunnen als het ware om het lichaam van de bestuurder worden gevormd. Het stuurwiel laat zich in vele hoogte- en lengtestanden vastzetten. Alle knoppen blijven dan handig te bedienen. Daar is trouwens royaal mee gestrooid. Was het nog maar een paar jaar geleden een trend om zo’n beetje elke knop weg te werken achter displays of multifunctionele druk- en draaiunits, in de Vantage Roadster tellen we er vele. Ik heb persoonlijk het idee dat Aston Martin eerst de gaten boorde en er daarna pas knoppen voor bedacht, want waarom is anders de knop om het portier op slot te doen niet pal naast de knop geplaatst waarmee je de portieren weer ontsluit? Misschien, gek idee wellicht, zijn beide functies ook in één knop onder te brengen?

Snelle softtop

Het dashboard is vrij minimalistisch en wordt gedomineerd door een ronde snelheidsmeter met aan weerszijden schermpjes waarop naar wens functies getoond worden. Alle eigentijdse voorzieningen, zoals media, navigatie en telefoon, werken prima en verrassend logisch, wat ik een groot goed vind. Ook op de afwerking valt weinig af te dingen, met fraai leer en in dit specifieke geval in een mooi-conservatieve kleurencombinatie. De Britten hebben nogal eens de neiging om plotseling een mix van zachtgeel met paars in een interieur te verwerken, maar aan dat soort vreemde gevoelens heeft Aston Martin weerstand kunnen bieden. Dit overigens met dank aan Kroymans Hilversum, dat de auto bestelde in de fraaie kleur Minotaur Green.

