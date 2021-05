De Flying Spur moet de Bentley Mulsanne doen vergeten en doet dat ook. Op voortreffelijke wijze zelfs. En voor degenen die maar niet kunnen wennen aan de aloude W12-motor is er nu ook weer een achtcilinder – en dat is niet de minste.



De term Flying Spur kennen we sinds 2005, toen de auto werd geïntroduceerd als de verlengde versie van de toenmalige Bentley Continental GT. Na de tweede generatie, die in 2013 werd onthuld, is het nu tijd voor het derde hoofdstuk van de ultieme sedan. Het nieuwste model staat namelijk op een veel moderner – met Porsche gedeeld – platform dat bestaat uit aluminium en composietmaterialen. De auto is weliswaar nog steeds gebaseerd op de Continental-serie, maar kreeg een meer eigen identiteit dan zijn voorganger en ziet er bovendien niet langer uit als een verlengde coupé. De Flying Spur groeide in alle opzichten, waardoor de auto nu een kloeke 2.437 kilogram weegt. Of je ‘m mooi vindt of niet, feit is dat het nieuwe model véél beter oogt dan de oude Flying Spur, waarvan de cabine te ver naar voren stond. Dat was ook meer een auto om in te worden gereden, niet om in te rijden. Desondanks kan de auto worden geleverd in twee stoelconfiguraties. Bentley levert de limousine met een driezits achterbank, maar optioneel kunnen achterin twee losse fauteuils worden gemonteerd die door een middenconsole van elkaar gescheiden worden. Prachtig, zolang u en uw vrouw tenminste niet met een bevriend stel naar het theater willen worden gechauffeerd. Want vier personen is in dit geval echt de max.

