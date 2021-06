Mark Wegh: Porsche collectionneur en- dealer

De collectie Volkwagens, Audi’s en Porsches van Mark Wegh is de meest bijzondere in ons land. Louter buitengewone modellen met een eigen verhaal, verzameld door een man die al vroeg besmet raakte met een autovirus dat hem nooit meer losliet. Het duo Van Koeveringe-De Jong ging in gesprek met een heerlijke autogek.



We treffen Mark Wegh op een bijzonder moment, want enkele dagen voor ons bezoek vierde hij zijn vijftienjarig jubileum. Zelfs tijdens het gesprek komen er nog felicitaties, cadeaus en andere gelukwensen binnen. Het was in 2006 dat hij op een nog leeg industrieterrein naast de A50 tussen Arnhem en Nijmegen het eerste pand van Porsche Centrum Gelderland liet bouwen, dat inmiddels is uitgegroeid tot een waar belevingscentrum. Maar wij zijn hier om met hem te praten over klassieke Porsches, zijn bijzondere autocollectie en… zijn laatste aanwinst.

Verzameling

Mark neemt ons mee naar zijn Classic Center. “In 2011 waren wij al Porsche Classic Partner, wat wil zeggen dat wij de nodige kennis en ervaring in huis hadden om op een hoog niveau te kunnen werken aan oudere Porsches. In 2015 maakten wij de grootste stap, toen wij hier het allereerste Porsche Classic Center in de wereld openden. Hier draait alles om klassieke Porsches, van verkoop en onderhoud tot volledig restauraties. De mensen op de werkvloer hebben een uitgebreide opleiding in Stuttgart gevolgd. Maar ook de verkopers en het ondersteunende personeel zijn volledig thuis in de unieke wereld van oudere Porsches.” We lopen door de schuifdeur en treden een moderne showroom binnen, waar louter klassiekers te koop staan. Een snelle blik verraadt een Gulf-blauwe 911 2.7 RS Touring uit 1973, met niet ver daarnaast een donkerrode split-window 356 Coupé uit 1951. Maar voordat we ons kunnen verlekkeren aan de prachtige auto’s leidt Mark ons naar een enorme vitrine, tot de nok toe gevuld met miniaturen. “Kijk, dit wilde ik jullie als eerste laten zien: mijn eigen collectie Porsche schaalmodellen.” Enthousiast begint hij te vertellen: “Het lijkt misschien of er doublures tussen staan, maar als je goed kijkt zie je dat ze allemaal verschillend zijn.”

