Hebberig: Jaguar XK 4.2 Convertible (2006-2014)

Beter nog dan de vooral comfortabele XJ-S kon de in 2006 gelanceerde XK-reeks het sportieve imago van Jaguar weer doen glimmen en Porsche partij geven. Mario Vos hernieuwde de kennismaking met de youngtimer en werd op slag erg hebberig.



Mijn eerste rit met een XK staat nog in mijn geheugen gegrift. Dat was niet meteen in 1996 toen de ‘gewone’ XK8 verscheen, maar twee jaar later. Ergens in het oosten van het land stond een XKR met mechanische compressor en 375 pk klaar voor een eerste kennismaking. Het ging om een Convertible. Met een heerlijk voorjaarszonnetje reden we open, maar de testroute leidde onverwijld richting snelweg en in oostelijke richting. Een stief kwartiertje later stoven we met ruim 260 op de klok over de A30 dieper Duitsland in. Nog altijd met de kap open. Als mijn gehoor niet meer is wat het zou moeten zijn komt dat niet door mijn jeugdig cafébezoek op het Eindhovense Stratumseind, maar door die oorverdovend snelle testrit. Vrijwel zeker ontstond die dag ook de bewondering voor de Jaguar XK. En de behoefte om er ooit nog eens een te bezitten. Maar dan wel een coupé om een bezoek aan de audicien voorlopig nog uit te stellen en liefst één van de tweede serie, die in mijn ogen nog mooier is.

Geoff Lawson

Misschien vinden liefhebbers de Jaguar XJ-S (later zonder streepje ertussen) een miskend talent, maar een passende opvolger voor de legendarische E-Type was het natuurlijk niet. Dat hij toch 21 jaar in productie bleef, had vooral te maken met het krappe budget waarmee Jaguar het vaak moest stellen. Ford had intussen (in 1989) Jaguar gekocht en maakte daar uiteindelijk samen met Aston Martin, Lincoln en Mercury – en uiteindelijk ook Volvo en Land Rover – de Premier Automotive Group van. Maar al vóór die tijd werden de financiën gelukkig wat ruimer.

