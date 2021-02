Volhouder – tweede generatie Mirai op waterstof

Toyota blijft de waterstofauto pluggen terwijl bijna de gehele auto-industrie focust op puur elektrische modellen. Met de nieuwe Mirai stijgen de kansen, maar toch mist er iets.



Toyota moet zich met de Mirai af en toe net zo voelen als Philips in de jaren tachtig met het Video 2000 systeem. Deze videorecorders waren technisch superieur, maar omdat Philips het systeem eerst perfect wilde hebben voor de definitieve marktintroductie, greep het concurrerende VHS-systeem zijn kans en werd dat de nieuwe standaard. Gaat die geschiedenis zich met de waterstofauto herhalen?

Twintig jaar

Rijden op waterstof wordt al enkele decennia gepropageerd als dé toekomst voor alle vervoer. Maar alles wat we tot nu toe zagen waren stadsbussen op waterstof, af en toe een truck en soms een vrachtschip. Verder lazen we wel eens iets over een Honda Clarity in Californië en doet Hyundai verwoede pogingen om zijn waterstofaangedreven SUV aan de man te brengen. Niet echt een indrukwekkende opmars dus. En laten we wel wezen: de eerste generatie Mirai op waterstof moest het qua styling erg afleggen tegen de wél sexy ogende elektrische Tesla Roadster, die ook nog eens schokkend snel accelereerde en bewees dat milieuvriendelijk niet hoefde te leiden tot geitenwollensokken-producten.



Al snel regende het goed ogende elektrische auto’s. Maar bij de waterstofauto’s ging het op zijn Philips. Alleen Toyota (Mirai) en Hyundai (Nexo) durfden het tot nu toe aan om in Europa een productiemodel op de markt te brengen. Waarbij Toyota nu een voorsprong neemt door alweer de tweede generatie Mirai te lanceren. En die oogt een stuk beter dan zijn voorganger, die er volgens sommigen uitzag als een aangespoelde walvis.

