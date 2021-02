Vernieuwde Peugeot 5008: Opgefrist

Peugeot heeft zijn grootste model, de 5008, een facelift gegeven. Vandaar een frisse neus, een strakgetrokken achterste en wat subtiele aanpassingen binnenin. Bij elkaar moeten die ervoor zorgen dat de zevenzitter weer wat jaartjes mee kan.

Het grootste verschil met zijn voorganger is het front. De randloze grille is nu voorzien van horizontale elementen, die een stuk subtieler zijn en het geheel wat eleganter maken. Het mooist zijn deze in de GT-uitvoering, waarbij ze richting de centraal geplaatste leeuw steeds iets kleiner worden, wat een leuk 3D-effect oplevert. Ook fraai is hoe de horizontale lijnen vanuit de grille doorlopen in de bumper, wat de voorkant meer breedte geeft. De nieuwe LED-koplampen lopen met de motorkap mee omhoog en eindigen in de tegenwoordig helaas erg populaire, verticale dagrijlichten, die als slagtanden de voorkant extra dynamiek moeten geven. Het geheel wordt afgemaakt door een metaalkleurige onderspoiler en de typenaam voorop de neus, een knipoog naar Peugeots van weleer en al eerder gezien op de Peugeot 508. Overigens zijn alle metaalkleurige en chromen elementen ook verkrijgbaar in zwart. Vink hiervoor de Black Pack-optie aan.

Design

Ook de achterzijde is onderhanden genomen, waarbij de achterlichten zijn vervangen door de lampen van de 508, inclusief sequentiële richtingaanwijzers. De ruimte ertussen wordt gevuld door een paneel van smoked glass, dat de lichten met elkaar verbindt en de achterzijde optisch breder maakt. Het interieur kent slechts kleine wijzingen. Naast wat nieuwe kleuren en materialen wordt de auto nu geleverd met een iets forser touchscreenscherm voor de bediening van het infotainmentsysteem. Het digitale instrumentenpaneel, bij Peugeot boven het opvallend kleine stuur geplaatst, is hetzelfde gebleven. Wel is gezorgd voor een betere zichtbaarheid door een hoger contrast. Uiteraard zit de 5008 vol met de bekende veiligheidssystemen. Vanaf de basisuitvoering is hij standaard voorzien van de Active Safety Brake, Distance Alert, Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning. Nieuw, althans voor de 5008, is de optionele Night Vision, die tot zo’n tweehonderd meter vooruit de nacht verandert in dag en daarin ook zaken als fietsers en ander verkeer herkent.

Veel ruimte

In ons land wordt het paradepaard van Peugeot geleverd met twee benzinemotoren, van 130 of 180 pk, plus een dieselmotor van 130 pk. Wij reden met de laatste variant, gekoppeld aan een automatische achttraps versnellingsbak. Een combinatie waarmee je nou niet direct de straatstenen uit het wegdek rijdt, maar die wel heerlijk soepel is. In tegenstelling tot de nieuwe 3008 zal de 5008 overigens niet gebouwd worden als hybride. Een wonderlijke zaak, maar Peugeot stelt dat er door de standaard zevenzits configuratie domweg geen ruimte is voor het noodzakelijke extra accupakket. Omdat de technische aanpassingen aan de 5008 minimaal zijn, rijdt hij niet anders dan zijn (comfortabele!) voorganger. Het onderstel biedt een uitstekende combinatie tussen comfort en sportiviteit. Het grootste pluspunt van het model was, is en blijft de enorme hoeveelheid binnenruimte. Zowel op de eerste als tweede zitrij zit je meer dan royaal, de derde rij is voor grote kinderen en klapt desgewenst volledig weg, zodat er een vlakke laadvloer met 1.940 liter aan volume ontstaat. Een geslaagde opfrisbeurt dus, niet meer en niet minder, waarbij vermeld moet worden dat het lastig zal zijn de auto op het gebied van value (en ruimte) for money te overtreffen.

