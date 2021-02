De zus van: Alfa Romeo 1750 Berlina (1968-1972)

De Alfa Romeo’s 1750 en 2000 Berlina golden in hun tijd als sportieve, ruime sedans met een krachtige motor en een knappe wegligging. Toch staan ze nu vaak in de schaduw van de Giulia, waarop ze technisch waren gebaseerd. Ze bleven altijd een beetje ‘de zus van’. Maar is dat terecht?



Halverwege de jaren zestig is het Alfa modellenprogramma met de viercilinder Giulia, Giulia GT, Duetto en de laatste zescilinders 2600 Berlina, Sprint en Spider goed gevuld. Omdat de prijzige 2600 Berlina in de verkoopstatistieken geen rol van betekenis meer speelde, werd het tijd om over een opvolger na te gaan denken. Alfa had bij de ontwikkeling van de Giulia al goed gekeken hoe de noodzakelijke schaalvergroting zo efficiënt mogelijk gedaan kon worden. Het toverwoord was de nog immer actuele platformstrategie van één chassis, dat zonder al te grote aanpassingen kon worden gebruikt voor meerdere modellen. Dus werd ook voor de nieuwe, grote Alfa het chassis van de Giulia als uitgangspunt genomen. Bovendien maakte men handig gebruik van het ‘bouwdoos-principe’, waarbij er voor de benodigde componenten zoveel mogelijk werd gewinkeld in de eigen magazijnen.

In januari 1968 laat Alfa Romeo de pers kennismaken met de ‘1750 Berlina’. De vrij sobere, maar elegante carrosserie stamt van de tekentafels van Bertone. Althans, dat claimt de badge onderaan het rechter voorscherm. De meningen zijn op dit punt echter verdeeld. Volgens sommigen heeft Bertone het ontwerp van Alfa’s eigen Centro Stile alleen ondersteund. Een logischer redenatie is echter dat de Giulia als basis moest worden gebruikt, waardoor de tekenmeesters van Bertone niet al te veel stilistische vrijheid hadden. En de wegen van de Alfaexperts scheiden zich verder: sommigen zeggen dat de vormgeving is ontsproten aan het brein van Marcello Gandini, destijds chefdesigner bij Carrozzeria Bertone. Anderen noemen Giorgetto Giugiaro, die echter al in 1965 bij Bertone vertrok, als verantwoordelijke voor het koetswerk van de Berlina. Wie het weet mag het zeggen. Hoe dan ook, de grote Alfa vertoont met zijn gladde body en royale glasoppervlak duidelijke Bertone-trekjes. De strakke neus met vier in de grille opgenomen koplampen sluit duidelijk aan bij de door Bertone/Giugiaro getekende Alfa 2000/2600 Sprint.

