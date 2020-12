Bentley Blower keert na 90 jaar terug in gelimiteerde Continuation Series

Een historisch model weer in productie nemen is hip onder autobouwers in het hogere segment. Ook Bentley gaat het doen en brengt zo de legendarische Blower weer tot leven.



Merken als Aston Martin en Jaguar continueren al langer modellen uit lang vervlogen tijden. Zo bracht Aston Martin recent de Aston Martin DB5 van James Bond uit in een oplage van 28 replica’s. Ook bouwt het honderd stuks van de DB4 G.T. Continuation. Jaguar liet Jaguar Classic de afgelopen jaren onder meer zes Lightweight E-types bouwen waarna negen XKSS-en en 25 stuks van de D‑type volgden.

Car Zero

Nu gaat Bentley Mulliner aan de slag met de Blower Continuation Series. De beroemde Blower van negentig jaar terug krijgt nog twaalf ‘nieuwe versies’. Dat is geen sinecure, want Bentley stak al 40.000 uur in de bouw van ‘Car Zero’; het prototype van de nieuwe reeks.

3D-scanner

Bentley Mulliner blijft dan ook trouw aan het orgineel door ontwerptekeningen en gereedschapsmallen uit de jaren twintig van de vorige eeuw te gebruiken. Eigentijdse techniek schuwen de Britten daarbij niet, want ook een 3D-scanner is ingezet om elk onderdeel ook in de computer te krijgen. Vanuit de computer zijn 1.846 afzonderlijke onderdelen ontworpen en handgebouwd. Het aantal onderdelen dat echt wordt gebruikt ligt nog een stuk hoger, want Bentley telt assemblage-onderdelen mee. De motor wordt immers gezien als één onderdeel en is dat vanzelfsprekend niet.

Ambacht

Omdat Bentley Mulliner veel kan maar lang niet alles, trommelde het diverse Britse specialisten op. Een ketelbouwer voor stoomlocomotieven uit Derby – tweehonderd jaar oud – ging bijvoorbeeld aan de slag met het stalen chassis. Weer een ander bedrijf zorgde voor de massieve nikkelzilveren radiatoromhulling, terwijl een gespecialiseerde onderneming – vader en zoon uit Sheffield – de vintage-design koplampen tot leven wekten. Ook voor het essenhouten frame en het Oxblood-rode leer werden externe ambachtslieden ingeschakeld. Aardig detail: de stoelen zijn gevuld met in totaal tien kilo paardenhaar. Net als het origineel.

4½-liter motor

De 4½-liter motor van de gloednieuwe oude Blower is een kopie van de motoren van het kwartet Blowers waarmee Tim Birkin in de jaren twintig racete. Voordat de krachtbronnen een plaatsje krijgen in de reeks van twaalf recente Blowers – allemaal al verkocht – stofte Bentley haar motortestafdeling af. Sinds 1938 is die al in gebruik (onder meer om Merlin V12-vliegtuigmotoren te testen) maar een software-update bleek nodig.

Testprogramma

Zoals dat bij ‘nieuwe’ auto’s gaat, wordt de Bentley Blower uitgebreid getest. Het testprogramma bestaat uit een inspanning die vergelijkbaar is met 35.000 kilometer rijden over normale wegen, of 8.000 kilometer circuitgebruik. Als toetje geldt er nog een test op topsnelheid.