Nu in de kiosk: CARROS #6-2020

Zwengel uw bolide aan, want er is geen tijd te verliezen! De nieuwe editie van uw favoriete automagazine ligt immers te wachten in de kiosk. Maar wat voor moois staat er eigenlijk in?

Cars

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Polestar 2, Volkswagen Golf GTI, Ferrari Roma en Rolls-Royce New Ghost.

DRIE STAPPEN TE VER

Elk merk heeft ze tegenwoordig. En dus kon Porsche niet achterblijven: een elektrisch aangedreven model. De ingenieurs in Stuttgart ontwikkelden daarop de Taycan, die vreemd genoeg korte metten maakt met het zo gewaardeerde Porsche-DNA. Frank Kloppert, die vele 911’s heeft gehad, ging op pad met de Taycan Turbo S – waarin trouwens geen turbo te bekennen is.

Trips en repo’s

ROADTRIP JAGUAR E-PACE

Zit u verlegen om een spectaculaire roadtrip? Merlijn Viersma en Kiki Kraaijeveld verkenden de 2.500 kilometer lange westkust van Ierland, met na vrijwel elke bocht een ander landschap. Rij mee door een prachtig gebied met woeste kliffen, eindeloze stranden en intens vriendelijke mensen.

ROADTRIP MORGAN PLUS FOUR

Een trip down memory lane door Nederland.

BOEK. Kalff. Leven in de racerij

Dit najaar verschijnt het boek ‘Kalff. Leven in de racerij’, waarin Allard Kalff uitgebreid terugblikt op zijn leven in de autosport. Een leven dat begon als jonge fan, waarna Allard coureur werd en zich nu manifesteert als pitreporter en F1-analist. En dus ook een leven vol avontuur en plezier, goed voor talloze anekdotes die nu zijn opgetekend door Koen Vergeer. En dan weet de liefhebber genoeg. Een voorpublicatie.

ROADTRIP RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY-R

Met een pure ‘trackdaytool’ als de Renault Mégane R.S. Trophy-R móet je naar een circuit. Naar Circuit Zandvoort bijvoorbeeld, waar Renault vele successen behaalde. Maar zeker ook naar een plek waar alles bij het oude bleef. Thomas Bangma maakte hernieuwd kennis met twee circuits waar hij jarenlang kind aan huis was.

Character

TONI BIENEMANN

Toni Bienemann bezit talloze bedrijven. De een houdt zich bezig met elektromotoren, de ander met vastgoed, weer een ander met de funding van start-ups en dat is dan nog maar een tipje van de sluier. Daarnaast is er Hooper International, waarin Bienemann zijn eigen coachbuilding-bedrijf heeft ondergebracht. Best handig, als je zelf zo’n tachtig Rolls-Royces en Bentley’s hebt. “Ik verzamel alleen auto’s die ik leuk vind.”

Classics

DAILY DRIVER

Portret van een youngtimer en zijn trotse eigenaar

INSTAPPEN: Maserati 222 (1993)

Maserati is een merk van hoge bergen en diepe dalen. Sinds het onder de vleugels kwam van Fiat, meer specifiek Ferrari, nam de ontwikkeling een hoge vlucht. Daardoor dreigen de modellen uit de periode daarvóór ondergesneeuwd te raken, terwijl ook die volop rijplezier bieden. Maar voorzichtigheid is geboden.

LOVE & CARE: Classic Skills, Lomm

Bij Classic Skills heerst de atmosfeer van ambachten. Hier wordt in alle rust, met grote precisie en een extreem oog voor detail gewerkt aan de meest bijzondere, vaak vooroorlogse oldtimers, met het doel deze weer in hun oorspronkelijke staat te brengen. Yuri van Koeveringe en David de Jong togen naar het Limburgse Lomm.

ERFGOED: Jaguar Lynx Eventer XJR-S (1991)

Om met de deur in huis te vallen: de Lynx Eventer is een schitterende auto, gebouwd in de Engelse traditie van de Shooting Brake. Als basis diende vrijwel altijd de Jaguar XJS, maar heel soms ook de XJR-S, zoals in dit verhaal. Yuri van Koeveringe reed ermee.