Zwaar weer voor buitenlandse automerken in de VS: importheffingen op staal, aluminium én wellicht ook op auto’s

Vandaag kondigde de Verenigde Staten aan toch heffingen te gaan voeren op staal en aluminium uit de Europese Unie. Daarnaast denkt president Trump na over importarieven op buitenlandse auto’s.

Vanaf 1 juni, morgen dus, zijn de Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium dan toch van kracht. Eerder had president Europa nog ontzien, maar vanaf morgen geldt er een importheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Ook de importarieven voor halffabrikaten uit buurlanden Canada en Mexico gaan omhoog.

Buitenlands staal

De importheffingen zullen vooral buitenlandse automerken behoorlijk raken, omdat vaak niet al het staal dat gebruikt wordt uit de VS komt. Zo is 10 procent van het staal dat Toyota in haar Amerikaanse fabrieken gebruikt, afkomstig uit andere landen.

Amerikaanse fabriek

De importheffingen op staal en aluminium zijn niet de enige donkere wolken die boven buitenlandse automerken hangen, want Donald Trump zou de Franse president Emmanuel Macron hebben laten weten dat hij ook denkt aan importheffingen op Europese auto’s ter hoogte van liefst 25 procent. Veel Europese merken produceren momenteel al in de VS, dus ontlopen de dans grotendeels, al geldt dat niet voor allemaal. Een merk als Land Rover heeft bijvoorbeeld helemaal geen Amerikaanse fabriek.

Huidige importheffing

Overigens is de huidige importheffing op buitenlandse auto’s in de VS met 2,5 procent bijzonder laag. De EU rekent namelijk 10 procent op auto’s afkomstig van buiten het continent en China zelfs 25 procent, al gaan de Chinezen over een maand terug naar 15 procent.