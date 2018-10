Zevende generatie BMW 3 Serie blijft kernwaarden trouw

Op 9 maart volgend jaar staat de BMW 3 Serie in de Nederlandse showrooms. Vandaag vond op de autosalon van Parijs de internationale onthulling van de zevende generatie plaats.



Met een geschiedenis die meer dan veertig jaar teruggaat, is de 3 Serie een ware icoon voor BMW. De nieuwe 3 Serie die vanaf komend voorjaar de showrooms bevolkt, is ook al weer van de zevende generatie. De auto lijkt – decennia onderweg – vooral terug te grijpen op de kernwaarden van BMW; dankzij een sportief rijgedrag staat de bestuurder weer centraal. En dat betreurt niemand.



Dynamischer

Onderhuids zijn tal van zaken flink aangepakt. Zo is de wielophanging verbeterd, de dempertechnologie compleet nieuw en de carrosseriestructuur een stuk stijver. Het zwaartepunt is weer lager dan bij de vorige generatie, terwijl de auto 55 kilo is afgeslankt. Omdat de 3 Serie het modulaire platform van de 5 Serie en 7 Serie gebruikt, is hij iets langer geworden. De extra lengte is vooral gebruikt om de botsveiligheid te verhogen, want het interieur is nauwelijks gegroeid. Zo bedraagt het bagagevolume nog altijd 480 liter.

Viercilinders

Bij de marktlancering zijn vijf modelvarianten te bestellen. Het gaat om de BMW 320i die voorzien is van een 2,0-liter viercilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 184 pk. De 320i is goed voor een 0–100 km/u-acceleratie in 7,2 seconden en een top van 238 km/u. De BMW 330i doet het ook met een 2,0-liter viercilinder, maar put daar 258 pk uit. De klassieke sprint verloopt dus flink sneller; 5,8 seconden.

330d

Binnen het dieselaanbod vinden we de 318d, 320d en 330d. De eerste 2,0-liter viercilinder overlegt 150 pk aan vermogen, terwijl de 320d – ook als xDrive – met 190 pk iets krachtiger is. Ze sprinten respectievelijk in 8,4 en 6,8 tellen van nul naar honderd. Topmodel is voorlopig de BMW 330d xDrive. De 3,0-liter zescilinder-in-lijn dieselmotor kent een vermogen van 265 pk en bereikt vanuit stilstand in 5,5 tellen 100 km/u.

‘M’

De BMW 3 Serie is in drie uitvoeringen te bestellen; Model Sport Line, Model Luxury Line en Model M Sport. Eb die sportieve ‘M’ vinden we vaker terug. Zo kies je desgewenst voor een M sportonderstel met verlaagde ophanging, Adaptief M onderstel, Variabele Sport Steering, M sportremsysteem en een elektronisch aangestuurd M Sport differentieel met volledig variabele sperwerking.

Opties

De optielijst is als vertrouwd weer goed gevuld. Opvallende items zijn het glazen dak, het BMW Head-Up Display, een flink arsenaal aan rijhulpsystemen en de BMW Live Cockpit; een 12,3-inch groot volledig digitaal instrumentenpaneel.



Op 9 maart 2019 volgt het Nederlandse debuut van de nieuwe BMW 3 Serie.