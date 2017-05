Wörthersee-meeting: Golf GTI First Decade met elektromotor

Het is inmiddels een traditie. Elke jaar onthullen de stagiairs van Volkswagen een nieuwe Golf GTI tijdens de Wörthersee-meeting. Het jubileummodel heeft zowel een benzinemotor als elektromotor aan boord.

Tijdens het jaarlijkse GTI-treffen aan de Oostenrijkse Wörthersee pakt Volkswagen sinds 2008 flink uit met extreme versies van haar iconische Golf GTI. Zo zagen we het afgelopen decennium onder meer een versie met vleugeldeuren voorbijkomen en een variant voorzien van een uitlaatsysteem met verstelbare kleppen en bijbehorend imposant geluid.



Elektrisch

Dit jaar komen de stagiairs van Volkswagen met de Golf GTI First Decade. Dit jubilieummodel – het is de tiende extreme GTI op rij – combineert een 410 pk sterke benzinemotor met een 12 kW elektromotor. De benzinemotor is gekoppeld aan de voorwielen, waarbij de 48 Volt sterke elektromotor z’n krachten naar de achterwielen stuurt. De twee aandrijfsystemen zijn afzonderlijk te gebruiken, maar werken ook samen indien nodig.



App

De elektrische aandrijving is vooral bedoeld tijdens korte ritten in woonwijken, meldt Volkswagen, want de auto is vooral bedoeld als voorwielaangedreven model. Als het echt glad wordt, kan de bestuurder de auto omtoveren tot allwheel-drive via een bijgeleverde app.