Waymo aan de slag met autonome Jaguar I-Pace          

Vanaf 2020 wil het Amerikaanse Waymo in haar zelfrijdende vloot de nieuwe Jaguar I-Pace opnemen. Om dat te bewerkstelligen worden dit jaar de eerste testen met de elektrische Brit opgestart.

In 2009 maakten we kennis met de ‘Google Car’ en hoewel de autonome auto van de zoekmachinegigant vandaag de dag niet meer bestaat, is de techniek achter het project nog altijd springlevend. Sinds 2016 heet het technologiebedrijf dat zich richt op autonoom rijden namelijk Waymo. Waymo is al aardig op weg het autonoom rijden te perfectioneren want inmiddels heb de zelfrijdende auto’s van de vervoersdienst al vijf miljoen kilometer autonoom gereden op de openbare weg, verspreid over 25 Amerikaanse steden. In simulaties is zelfs al vijf miljard kilometer afgelegd. Later dit jaar wil Waymo de eerste vervoersdienst zonder bestuurder uitrollen in Phoenix in de staat Arizona.



Testtraject

Waymo sloot 2 jaar geleden eerst een partnerschap af met Fiat Chrysler, maar gaat nu ook de Jaguar I-Pace gebruiken. Het plan is om tot aan 2020 zeker 20.000 exemplaren van de volledig elektrische Brit in te gaan zetten in Amerikaanse steden. Na dat testtraject van 2 jaar wordt de I-Pace vanaf 2020 dan echt onderdeel van Waymo’s vloot van autonome auto’s. De zelfrijdende taxi’s van Waymo kunnen worden opgeroepen via een app.