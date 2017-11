Vooruitblikken op de nieuwe G-Klasse van Mercedes-Benz

De Mercedes-Benz G-Klasse is sinds zijn ‘geboorte’ in 1979 nauwelijks veranderd. Volgend jaar is het echter tijd voor – jawel – een gloednieuwe generatie.

Waar de wegen stoppen, gaat de Mercedes-Benz G-Klasse gewoon door. Dat is al bijna 40 jaar het devies. Sinds z’n debuut in 1979 speelt de onbetwiste offroader van Mercedes-Benz met de wetten der natuur. De huidige versie kan bijvoorbeeld een hellingsgraad van 45 graden aan, een schuine hoek van 54 graden en een hellingshoek van 24 graden. En met z’n bodemvrijheid van dik 23 centimeter en waaddiepte van 60 centimeter kun je als onverschrokken avonturier ook uit de voeten.



Lichter

Begin 2018 zal er een compleet nieuwe G-Klasse in Detroit z’n uiterlijk tonen. Spionagefotografie belooft weer een heerlijk hoekige mastodont, maar wel eentje die bijzonder geraffineerd is. Door de aluminium bouwwijze snoept de nieuwe G-Klasse liefst 160 kilo van het gewicht van z’n voorganger af. Met 2.435 kilo is het nog altijd geen slanke den, maar dat had de vierwielaangedreven spierbonk ook nooit voor ogen. De stijfheid van de auto neemt bovendien met 30 procent toe. De wielbasis van 2850 mm zal verder groeien, wat de interieurruimte ten goede komt. De achterpassagiers krijgen er naar verwachting 15 centimeter bij. Ook het bagagevolume zal van de verlengde wielbasis profiteren.



Rijassistentie

Op motorengebied is het aannemelijk dat de G-Klasse put uit de 2,9-liter zescilinder diesel en de 4,0-liter V8 turbo benzinemotor van Mercedes-AMG. Later zullen meer motoriseringen volgen, waaronder ook een ‘mild hybrid’-systeem valt. Verder wordt de G-Klasse leverbaar met verstelbare demping en tal van rijassistentie-systemen die we uit de vernieuwde S-Klasse kennen. Ook is er een off-road camera aan boord die de omgeving 360 graden afspeurt naar gevaren en obstakels.