Voorproefje op Pebble Beach: van BMW tot Mercedes-AMG

Bij het Pebble Beach Concours d’Elegance gaat het niet alleen om het tonen van ’s werelds mooiste klassiekers. Luxemerken kiezen het beroemde Californische evenement al sinds jaar en dag uit voor de onthulling van bijzondere modellen. Hoewel er altijd verrassingen onder de pet blijven tot 20 augustus, lijken de volgende merken en modellen van de partij in Pebble Beach.

BMW Z4

BMW trekt op 17 augustus het doek af van de nieuwe Z4 aan de Amerikaanse westkust. De roadster is samen met Toyota ontwikkeld, die er voorzien van een eigen embleem de Supra van maakt. BMW neemt verder de Concept 8 Serie mee, maar die zagen we al uitgebreid voorbij komen op de Concorso d’Eleganza Villa d’Este eind mei.



Mercedes-AMG GT vierdeurs

Het zou kunnen dat Mercedes-AMG de onthulling van haar Panamera-concurrent nog over Pebble Beach heen tilt, al lijkt het Californische autofeestje een prima gelegenheid om de vierdeurs GT te tonen. De nieuwkomer start met een 4,0-liter V8 met circa 600 pk aan vermogen en later volgt waarschinlijk een hybride versie met liefst 805 pk.



Aston Martin Vantage

We hebben 12 jaar moeten wachten op de nieuwe Aston Martin Vantage en in aanloop naar de marktintroductie van de nieuwste generatie volgend jaar, geven de Britten z’n vormen bloot in Pebble Beach, zo wordt aangenomen. De auto leent de nodige designkenmerken van de DB10, zoals die een paar geleden schitterde in de James Bond-film Spectre.



Italdesign Zerouno

Het onder Volkswagen-vleugels opererende Italdesign neemt 20 procent van de complete productie van haar Zerouno mee naar Amerika. Maar dat is niet zo lastig met een totale oplage van slechts 5 stuks. Alle auto’s zijn al verkocht, maar geïnteresseerde kopers kunnen toch hun hoofd op hol laten brengen door het Italiaanse kunststukje. Een open versie lijkt namelijk in de maak. De lichtgeweicht Zerouno beschikt over de 5,2-liter V10 van de Audi R8.



Vorig jaar zagen we in Pebble Beach onder meer de Cadillac Escala, Lamborghini Centenario Roadster, BMW 2002 Hommage Concept, McLaren 570 GT ‘by MSO’, Vision Mercedes-Maybach 6, Koenigsegg Agera XS voorbij komen.