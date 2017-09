Voorproefje op de IAA van Frankfurt

De Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) van Frankfurt opent volgende week (14-24 september) z’n deuren. We kijken alvast vooruit met een overzicht van een aantal aansprekende primeurs.

Ferrari Portofino

De Ferrari Portofino is de opvolger van de California T. Het is wederom een GT met een inklapbaar dak, maar de Italianen hebben er wel voor gezorgd dat de Porfofino een stuk krachtiger én lichter is geworden. Het vermogen neemt 40 pk toe. De 0-100 km/u sprint verloopt in 3,5 tel.



Aston Martin Vantage

Na 12 jaar werd het ook wel tijd; de Aston Martin Vantage V8 krijgt een opvolger. Op basis van de eerste beelden lijkt het er sterk op dat nieuwe Vantage goed heeft gekeken naar de DB10 zoals die in de James Bond-film Spectre opdraaft. Aston Martin neem waarschijnlijk ook de leden van z’n uitgebreide Vanquish Zagato-familie mee naar Frankfurt.



Porsche Cayenne

Dé ster van het Porsche paviljoen is onmiskenbaar de nieuwe Cayenne. De derde generatie wil iets minder SUV zijn en meer sportwagen. Tegelijkertijd moet de Cayenne meer dan ooit offroad z’n mannetje staan. Verder verwacht: de 718 Boxster/Cayman GTS, de 911 GT2 RS en de 911 Speedster.



Mercedes-AMG Project One

Het antwoord van Mercedes-AMG op de Aston Martin Valkyrie en McLaren BP23 heet de Project One. De circa 1.000 pk tellende hypercar staat te ronken van ongeduld in Frankfurt. Voor de liefhebbers van offroad speelplezier zijn er de G63 en G65 Exclusive Edition als afzwaaiversies van de huidige G-Klasse. Mercedes-Benz neemt de EQ A mee, een elektrische hatchback die vanaf 2020 de markt moet betreden. Verder is de X-Klasse aanwezig en de gefacelifte S-Klasse Coupé en Cabrio.



Bentley Continental GT

Bentley presenteert trots de derde generatie van haar Continental GT. De meeste opvallende wijzigingen zijn het 13,5 centimeter meer naar voren verplaatsen van de voorwielen en de ellipsvormige lichtunits aan de achterzijde. Het rijcomfort is verder verbeterd dankzij Bentley Dynamic Ride.



BMW M5

BMW neemt een flink arsenaal nieuwe modellen mee, waarvan we de meeste wel al kennen. Denk aan de BMW Concept 8 Serie, BMW Concept Z4 en de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo. De BMW X3 mag eveneens mee, net als de BMW i3 en de rappere BMW i3S. De BMW M8 GTE, BMW 7 Serie Edition 40 Jahre en BMW M5 completeren de afvaardiging. Concerngenoot MINI staat een steenworp verder op met onder meer de conceptversie van de eerste elektrische MINI.



Audi A8

Audi heeft niet heel veel spectaculair nieuws te melden in Frankfurt, zo lijkt het, want onder meer de nieuwe Audi A8 kennen we onderhand wel. Of neemt het merk stiekem de gloednieuwe Audi A7 mee? Ook verwacht: de Audi RS4 Avant.



Lamborghini Urus

Komt de eerste SUV van Lamborghini sinds de LM002 naar Frankfurt? We weten het niet, maar hopen er wel op. Anders mogen de Italianen best al een conceptversie van de Safari meenemen. Maar of dat er in zit? Wel al zeker voor de IAA is de nieuwe Lamborghini Aventador S Roadster.



Volvo, Alfa Romeo en Tesla

Het bovengenoemde drietal – Volvo, Alfa Romeo en Tesla – is niet van de partij in Frankfurt. In totaal laten tien grote merken het afweten, omdat ze de najaarsbeurs te duur vinden of er niet denken visueel te kunnen domineren vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Ook Peugeot, DS, Fiat, Jeep, Nissan, Mitsubishi en Infiniti vinden we niet terug op de IAA.