Nog net op tijd voor onder de kerstboom: de Ford GT

Begin vorig jaar werd de nieuwe Ford GT getoond op de Detroit Auto Show en pas deze week rolde het eerste productiemodel van de band. Gelukkig net op tijd voor onder de kerstboom.

De Ford GT is met zijn 600 pk een onvervalste supercar. En hoe snel supercars ook zijn als ze op het asfalt staan, de periode tussen de eerste vertoning en de uiteindelijke productie is meestal hemeltergend traag. Zo ging begin 2015 het doek al af van de Ford GT.



Dicht bij huis

In het Canadese Markham in de staat Ontario rolde dan deze week toch de eerste Ford GT van de band. Nog net op tijd voor onder de kerstboom dus. Dat zal dan wel in huize Ford gebeuren, want het eerste exemplaar – uitgevoerd in zwart met oranje racestrepen – is bedoeld voor Bill Ford Jr. Ook de tweede GT in een serie van 500 stuks blijft dicht bij huis. Die is vergeven aan Ford-baas Mark Fields. Zo gaat het snel met je beperkte voorraad. Gelukkig start Ford na de eerste productie-run van twee jaar de machines nogmaals op in Canada zodat er in de toekomst meer GT’s te vergeven zijn.



EcoBoost

De Ford GT gaat ruim een half miljoen euro kosten – dat is nog zonder afleverkosten – en heeft een 3,5-liter V6 EcoBoost-motor aan boord. De auto is voornamelijk opgetrokken uit lichtgewicht materialen zoals koolstofvezel en aluminium.