Voor in de (Zweedse) bossen: Volvo V60 Cross Country

De Volvo 60-reeks bestond al uit de S60, V60 en XC60, maar toch past er een smaakje bij: de V60 Cross Country. Dat is lekker veel ruimte gekoppeld aan outdoorlooks en meer bodemspeling.



Als je graag kampeert dan wil je wel een beetje ruimte in je auto hebben. En het liefst wil je een model dat stoer oogt, want zo past hij bij je robuuste outdoor-imago. Oh ja, vierwielaandrijving en extra bodemvrijheid is ook wel makkelijk. Zodat je op weg naar je kampeerplek niet vast komt te zitten. In dat ideaalplaatje past de Volvo V60 Cross Country, al weer het vierde familielid in de 60-reeks van de Zweden.



Offroad rijmodus

De auto is, zoals de naam al aangeeft, een V60 met een iets ruigere uitstraling. Kunststof wielkasten en andere bumperpartijen geven aan dat dit model wel tegen een stootje kan en de bodemvrijheid is 6 centimeter groter dan bij een reguliere V60. Ook Hill Descent Control, Corner Traction Control en rijmodus voor off-road rijden zijn van de partij. In eerste instantie is de Volvo V60 Cross Country te bestellen als D5 AWD met 150 of 190 pk. Wie deze diesels niet prefereert, kan nog even wachten op de T5 AWD benzineversie met een vermogen van 250 pk.