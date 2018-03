Nieuwe Volvo V60 volgende maand al in Nederland

De nieuwe Volvo V60 werd recent onthuld in Stockholm en ook op de Autosalon van Genève zagen we de familieauto voorbij komen. Hoewel de Nederlandse introductie deze zomer is, komt de V60 in april al naar ons land.

De nieuwe V60 is een belangrijke auto voor Volvo. De V60 is namelijk bedoeld voor een breed publiek: families die ruimte zoeken in een auto maar wel gekoppeld aan veel veiligheid, comfort en een eigentijds uiterlijk. De V60 wordt door Volvo dan ook in de markt gezet als de ideale gezinswagen. De auto werd bijvoorbeeld eerder dit jaar in Stockholm onthuld in zijn natuurlijke habitat: op de oprit voor een gezinswoning.



Vanaf 43.995 euro

De vanafprijs van de Volvo V60 is bepaald op 43.995 euro en voor dat bedrag rijdt u de T5 Geartronic of D3 diesel. De prijslijst loopt op tot 58.995 euro, want dat moet voor de V60 T8 AWD Twin Engine Inscription worden betaald. Die plug-in hybride levert dan wel 390 pk aan vermogen.



Meer ruimte

De nieuwe Volvo V60 is vooral trots op z’n flink forsere bagagevolume. De vertrouwde 430 liter is ingeruild voor een capaciteit van 529 liter; bijna 100 liter meer. Volgens Volvo kun je achterin 4 koffers naast elkaar kwijt. De vijfzits V60 heeft aan ruimte gewonnen dankzij het modulaire SPA-platform (Scalable Product Architecture) waar het op staat. Op dat platform zijn ook de XC60 en Volvo 90-serie gebouwd.



Uitrustingsniveau

De basisuitrusting van de V60 voorziet onder meer in LED-verlichting, klimaatcontrole met 2 zones, 16-inch lichtmetalen velgen en het 9-inch touchscreen dat is uitgerust met Sensus Connect. Ook altijd van de partij is City Safety met Autobrake. Die technologie herkent voetgangers, fietsers en grote dieren. Zelfs in het donker. Als er gevaar opdoemt, remt het systeem automatisch af, ook bij tegemoetkomend verkeer.



Voorproefje

De V60 is momenteel te bestellen, waarna de afleveringen in de zomer plaatsvinden. De nieuwste estate van Volvo komt echter eerder al naar ons land. De auto staat namelijk in april in verschillende configuraties op het hoofdkantoor van Volvo Car Nederland in Beesd. Voor die Sneak Preview – van vrijdag 6 tot en met vrijdag 20 april – heeft Volvo een aparte website in het leven geroepen waarop een bezoek in te plannen is.