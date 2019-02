Volkswagen Transporter T2 gevat in 400.000 Lego-stenen

Volkswagen zag vorig jaar zomer waarschijnlijk de Bugatti Chiron opgebouwd uit 1 miljoen Lego-steentjes voorbij komen en dacht: ‘dat kunnen wij ook’. Op de f.re.e vrijetijdsbeurs in München presenteert het deze week haar Lego-Transporter T2.

Met 400.000 Lego-stenen kan de Transporter T2 niet tippen aan de 1.000.000 blokjes van de Bugatti Chiron, maar toch is de camper van plastic een imposante verschijning geworden. Want zelfs het interieur is helemaal met Lego-stenen ingericht. Ook van de partij: het kenmerkende uitklapbare Westfalia-dak. Twee modelbouwers zijn zes weken kwijt geweest aan de T2 van Lego. Daarbij kregen ze hulp van een 3D-programma, waarmee het exacte aantal benodigde steentjes werd berekend. Ook hielp de computer bij een bouwplan.

Op ware grootte

De Volkswagen Transporter T2 is ruim 5 meter lang, 1,9 meter breed en bijna 2 meter hoog. De camper – het origineel werd gebouwd van 1967 tot 1971 – weegt zo’n 700 kilo.