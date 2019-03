Volkswagen Group gaat massaal EV’s bouwen

In 2028 wil de Volkswagen Group liefst 70 verschillende elektrische modellen in het portfolio hebben. Bovendien wil het concern de komende tien jaar tijd tot 22 miljoen EV’s geproduceerd hebben.

De Volkswagen Group wil in 2050 compleet CO2-neutraal zijn. Een eerste tussenstap naar dat doel ligt in 2028. Dan wil het concern 70 verschillende elektrische modellen aanbieden. Al die modellen zullen vanzelfsprekend de productie van EV’s stuwen. De komende tien jaar tijd rollen er minimaal 15 en maximaal 22 miljoen auto’s met een volledig elektrische aandrijving van de band.



Modellen

In 2030 wil de groep dat 4 op de 10 modellen een EV is. Om dat te bewerkstelligen investeert het tot aan 2023 zeker 30 miljard euro in elektrificatie. De eerste EV’s waarmee de Volkswagen Group komt zijn onder meer de Audi e-tron, de Porsche Taycan, de Volkswagens ID Neo, ID Crozz, ID Buzz en ID Vizzion naast de SEAT el-Born en Skoda Vision E.