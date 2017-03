Voor wie de 230 pk sterke Volkswagen Golf GTI nog net wat te tam is, is er nu de Performance-versie. Voor 1.640 euro meer krijg je er dan 15 pk aan vermogen bij.

Bij concerngenoot Audi hebben ze het extra vermogen-foefje al goed in de smiezen. Voeg aan je sportieve modellen wat extra paardenkrachten toe en je kan de aanduiding ‘Plus’ gebruiken. Zo maak je simpel je modelportolio nog breder. Bij Volkswagen houden ze het liever bij ‘Performance’. De Volkswagen Golf GTI heeft de eer om in ‘Performance’-uitdossing te verschijnen en dus herken je hem aan grotere remschijven en rode remklauwen- en GTI emblemen.

Vermogenssprongetje

Belangrijker is echter de 245 pk aan vermogen die de Golf GTI Performance kan overleggen. Daarmee overtreft hij de reguliere Golf GTI met 15 pk. De Golf GTI Performance is dan ook wel ietsje duurder. Waar de Golf GTI start bij 38.750 euro, daar kost de Golf GTI Performance met handgeschakelde zesbak vanaf 40.390 euro. Wie voor de versie met zeventraps DSG-transmissie kiest, is 42.890 euro kwijt.



Sperdifferentieel

De Golf GTI Performance beschikt net als de 230 pk versie onder meer over een digitaal instrumentencluster, Front Assist met City Emergency Braking en Adaptive Cruise Control. Ook is de auto standaard voorzien van een mechanisch sperdifferentieel op de vooras. De Golf GTI Performance met DSG sprint van nul naar honderd in 6,2 seconden.